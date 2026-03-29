วิว เยาวภา ร่วมกับ บลูพอร์ตหัวหิน และหัวหินกีต้าร์ เปิดพื้นที่แห่งโอกาส พัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านดนตรี กีฬา และศิลปะ
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ The Legend Arena ชั้น 3 ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน ได้มีการจัดกิจกรรม “ชานบ้าน กีต้าร์คลาสสิค” โดยความร่วมมือระหว่าง บลูพอร์ตหัวหิน, หัวหินกีต้าร์ และ นางสาวเยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีฬาเทควันโดโอลิมปิก เพื่อเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้เด็กและเยาวชนหัวหินได้พัฒนาทักษะด้านดนตรี ควบคู่กับการปลูกฝังความมั่นใจ วินัย และการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
ภายในงาน The Legend Arena ได้ถูกเนรมิตให้กลายเป็น “ชานบ้าน” ในบรรยากาศอบอุ่น เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยเสน่ห์แบบไทย ภายใต้ธีม ชานบ้านคลาสสิก โดยมีเด็กและเยาวชนจากหัวหินกีต้าร์กว่า 20 คน ร่วมบรรเลงกีต้าร์คลาสสิค พร้อมสวมใส่ชุดไทยและชุดพื้นบ้าน สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านพลัง Soft Power ที่ผสานเสียงดนตรีเข้ากับการอนุรักษ์วัฒนธรรมได้อย่างงดงาม
กิจกรรมครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีการแสดงดนตรี แต่ยังสะท้อนบทบาทของ The Legend Arena ในการเป็นมากกว่าสถานที่จัดกิจกรรม เพราะปัจจุบันได้เปิดเป็น ศูนย์การเรียนรู้ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ สำหรับเด็กและเยาวชน ทั้งในหัวหินและจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศที่สนใจเข้ามาพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเอง
นางสาวเยาวภา บุรพลชัย กล่าวว่า The Legend Arena มีความตั้งใจที่จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับเด็กและเยาวชนหัวหิน เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ช่วยเปิดโลก เปิดประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของเด็กในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นกีฬา ดนตรี หรือศิลปะ รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมกระบวนการคิด การตั้งคำถาม และการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็กในโลกอนาคต
“ปัจจุบันเราได้เปิด The Legend Arena ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนหัวหิน รวมถึงผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ หลายครอบครัวที่เดินทางมาเที่ยวและพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ก็เลือกพาบุตรหลานมาเรียนกีฬา หรือดนตรีที่ The Legend Arena เพราะเราเปิดการเรียนการสอนทุกวัน และยังมีกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องในทุกเดือน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีเวทีในการเรียนรู้ ฝึกฝน และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์” นางสาวเยาวภากล่าว
นางสาวเยาวภากล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาเด็กในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมองอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เพียงการส่งเสริมทักษะเฉพาะด้านเท่านั้น แต่ต้องสร้างทั้งวินัย ความมั่นใจ ความรับผิดชอบ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการเรียนรู้ที่พร้อมต่อยอดสู่อนาคต โดย The Legend Arena มุ่งหวังให้เป็นสถานที่ที่เด็กและเยาวชนจะได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และเติบโตอย่างมีคุณภาพในทุกมิติ
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นางสาวเยาวภายังได้กล่าวถึง ครูเก่ง ปรีชา ชุมเมฆ ประธานชมรมหัวหินกีต้าร์ ว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาเด็กและเยาวชนหัวหินด้านดนตรีกีต้าร์คลาสสิคอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนช่วยสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ที่ทำให้เด็ก ๆ ได้แสดงศักยภาพอย่างภาคภูมิใจ
นอกจากนี้ นางสาวเยาวภายังกล่าวขอบคุณ บลูพอร์ต หัวหิน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด พร้อมทั้งเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกครอบครัว ที่เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ได้มาร่วมใช้เวลาแห่งการเรียนรู้ การพักผ่อน และการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีคุณค่า
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเยาวชนหัวหิน คือ ล่าสุดเด็กและเยาวชนจากหัวหินยังสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในระดับประเทศได้สำเร็จ ซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหัวหินมีความพร้อมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่อนาคต หากได้รับโอกาส ได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม และมีเวทีที่เปิดกว้างให้ได้เรียนรู้และเติบโตอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม “ชานบ้าน กีต้าร์คลาสสิค” จึงไม่เพียงเป็นงานแสดงดนตรี แต่ยังเป็นภาพสะท้อนของการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในหัวหิน ที่ผสมผสาน ดนตรี กีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม และแนวคิดการพัฒนาเด็กสู่โลกอนาคต เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ กล้าแสดงออก มีรากฐานทางวัฒนธรรม และพร้อมเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต