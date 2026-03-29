ยิมฯ ส่ง 14 นักกีฬาล่าทองชิงแชมป์เอเชีย ตั้งเป้าซิวตั๋วเอเชี่ยนเกมส์แม้เฉียดฉิว
สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เปิดตัว 14 นักกีฬา ล่าเหรียญทองชิงแชมป์เอเชีย และคว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ “ครูไก่” ยอมรับไม่ใช่งานหมู เนื่องจากมีทั้ง ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้,จีน, คาซัคสถาน, อินเดีย,ฟิลิปปินส์ , มาเลเซีย และ เวียดนาม เป็นอุปสรรคก้อนโต
ในส่วนของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย ขณะนี้ยังคงลงทำการซ้อมกันอย่างต่อเนื่อง ที่ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขัน (สโมสรจินตนา) ในซอยเพชรเกษม 81 เพื่อเตรียมเข้าร่วมแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ชิงแชมป์เอเชีย ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน ณ เมืองจุนอี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างผลงานคว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุน ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – วันที่ 4 ตุลาคม 2569 โดยสมาคมฯส่งแข่งขันจำนวน 14 คน ประกอบด้วย
ยิมนาสติกศิลป์ทีมชาย 5 คน ฑิฆัมพร สุรินทรทะ , วีรภัทร์ ช่วยโสม, ฟูกะ โนมูระ, สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด และ วิศวยศ สาโรจน์
ยิมนาสติกลีลาหญิงเดี่ยว 4 คน สิขรี สุทธิรักษ์ , สิตานันท์ เอกบรรณสิงห์ , โจโจ ทวินันท์ และ สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์
ยิมนาสติกแอโรบิก 5 คน ได้แก่ ปัณฑิตา ทองสอง, ภรณ์นัชชา เจตธำรง, พิชญธิดา เกตุสกุล, รักต์กันท์ ชัยโชณิชย์ และ ไออุ่น คุณรักษา
“ครูไก่” ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีม เปิดเผยว่า นักกีฬาทั้ง 14 คน ทุกคนต่างมีผลงานที่ดี สามารถจับต้องได้ โดยเน้นชุดที่สร้างผลงานในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ผ่านมาเป็นหลัก บางคนที่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปแล้ว ก็ดึงเยาวชนที่ผลงานดีเข้ามาเสียบแทน ทั้ง โจโจ ทวินันท์ และ สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ รวมถึง 2 คนที่เดินทางไปซ้อมประเทศรัสเซีย คือ สิขรี สุทธิรักษ์ และ สิตานันท์ เอกบรรณสิงห์ ขณะนี้เวลายังเหลือเวลาอีก 2 เดือนครึ่ง น่าจะทำให้การเตรียมทีมมีความลงตัวมากยิ่งขึ้น ยกเว้นหากมีนักกีฬาคนไหนเกิดอาการบาดเจ็บอย่างกระทันหัน ก็จะดึงคนที่สมบูรณ์ และมีความสามารถใกล้เคียงที่สุดเข้ามาเสียบแทน
อย่างไรก็ตาม “ครูไก่” ยืนยันว่า การแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย ปีนี้ เป็นงานที่หนักสำหรับนักกีฬายิมนาสติกไทย เพราะคู่แข่ง จีน, ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ เป็นนักกีฬาระดับเวิลด์คัพ , ไต้หวัน, คาซัคสถาน ,อุซเบกิสถาน,ฟิลิปปินส์, เวียดนาม และ อินเดีย กำลังซ้อมอยู่ที่ยุโรป เนื่องจากทุกคนต้องหวังติด 1 ใน 10 เพื่อคว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนนักกีฬาไทยสู้ได้ทุกชาติ อยู่ที่โอกาส และ จังหวะ แต่ก็ยอมรับว่าเฉียดฉิวเช่นกัน