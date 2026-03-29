ประกาศรายชื่อ 23 แข้ง ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ยู 20 ชุดสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ชุดทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี 2026 ระหว่างวันที่ 1-18 เมษายน 2569 ที่ธรรมศาสตร์ สเตเดียม จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การคุมทัพของ “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอน
รายการดังกล่าว ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U20 ในฐานะเจ้าภาพ อยู่ในกลุ่ม เอ ร่วมกับ จีน, เวียดนาม และ บังคลาเทศ โดยจะนำทีมแชมป์, รองแชมป์ และอันดับ 3 ที่ดีที่สุด 2 จาก 3 กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ และหา 4 ชาติที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นตัวแทนของทวีปเอเชีย ไปแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U20 ที่ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 5-27 กันยายน 2569 ต่อไป
สำหรับรายชื่อ 23 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U20 มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1. อาทิมา บุญประกันภัย สโมสร สุรินทร์ หินโคน ยูไนเต็ด
2. ชลธิชา ปัญญารุ้ง สโมสร โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
3. นงค์นุช ฤทธากรณ์ สโมสร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี
กองหลัง
4. ปาริชาต ทองรอง สโมสร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี
5. ภิญญาพัชญ์ กลิ่นคล้าย สโมสร กรุงเทพมหานคร
6. มานิตา น้อยเวช สโมสร โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
7. พรธิตา สิทธิสาร สโมสร โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
8. อลิสดา ยุทธกาศ สโมสร โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
9. วิเวียน ชลธิชา ดีเทอร์ สโมสร TSG Hoffenheim
10. ณัฐชา แก้วอันตา สโมสร ฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
11. ธัญชนก ชื่นอารมณ์ สโมสร ฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
กองกลาง
12. รสิตา เถาว์เบา สโมสร โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
13. ปรีชากรณ์ เครือชื่นชม สโมสร โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
14. พิชญธิดา มะโนวัง สโมสร กรุงเทพมหานคร
15. เกษศิรินทร์ บุญมาตุ่น สโมสร บีอาร์ยู บุรีราษฎร์ อะคาเดมี
16. อชิรญา ยิ่งสกุล สโมสร ฟุตบอลหญิงพระนคร
17. ริญญาภัทร์ มูลดง สโมสร ฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี
กองหน้า
18. พัชราภร คูเชื้อ สโมสร แอลพีจีเอสเอส เขลางค์ยูไนเต็ด
19. ณชนก โกศลศักดิ์สกุล สโมสร ฟุตบอลหญิงพระนคร
20. กุลิสรา ลิ้มปวะนิช สโมสร บีจีซี-บัณฑิตเอเซีย
21. เคเดน อีลีอันนาลัม เชาวน์พันธ์ สโมสร Eagles ECNL
22. แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน สโมสร NC Courage Academy
23. จิราลักษณ์ คำตั๋น สโมสร แอลพีจีเอสเอส เขลางค์ยูไนเต็ด
โปรแกรมการแข่งขันของ ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ในรายการ AFC U20 Women’s Asian Cup Thailand 2026 มีดังนี้
วันที่ 1 เมษายน 2569
ไทย พบ บังคลาเทศ
เวลา 20.00 น.
ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
วันที่ 4 เมษายน 2569
เวียดนาม พบ ไทย
เวลา 20.00 น.
ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
วันที่ 7 เมษายน 2569
ไทย พบ จีน
เวลา 20.00 น
ธรรมศาสตร์ สเตเดียม
ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports