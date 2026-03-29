แฟนบอลโหวตเชื่อมั่น ‘ช้างศึก’ ดับซ่า ‘เติร์ก’ ซิวตั๋วเอเชี่ยนคัพ
จากการที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่จะแข่งขันฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดสุดท้าย พบกับ ทีมชาติเติร์กเมนิสถานในวันที่ 31 มีนาคม ที่ราชมังคลากีฬาสถาน คิกออฟเวลา 19.30 น. ช่อง 32 ถ่ายทอดสดนั้น
KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “โอกาสของทัพช้างศึกกับการเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2027” สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2569 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปซี่งมีอายุ 18 ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคของประเทศจำนวน 1,127 คน แบ่งเป็นเพศชาย 685 คนคิดเป็นร้อยละ 60.79 เพศหญิง 324 คนคิดเป็นร้อยละ 28.76 และ LGBTQIA+ 116 คนคิดเป็นร้อยละ 10.47 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า
ด้านความสนใจที่จะติดตามการแข่งขัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 84.50 สนใจ รองลงมาร้อยละ 12.04 ยังไม่ตัดสินใจ และร้อยละ 3.46 ไม่สนใจ
โอกาสของทีมชาติไทยกับการที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลเอเชี่ยนคัพ 2027 ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.26 เชื่อว่ามีโอกาสมาก รองลงมาร้อยละ 21.11 มีโอกาสน้อย ร้อยละ 18.30 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 3.33 ไม่มีโอกาส
ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการเข้ารอบสุดท้ายของทีมชาติไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ 30.60 ศักยภาพและความสามารถของนักกีฬา รองลงมา 28.02 ศักยภาพและความสามารถของหัวหน้าผู้ฝึกสอน ร้อยละ 16.00 ระยะเวลาในการเตรียมทีม ร้อยละ12.05 การสนับสนุนของสมาคมกีฬาฟุตบอลฯและแรงเชียร์ของแฟนกีฬา ร้อยละ 10.92 การศึกษาศักยภาพและความพร้อมของทีมคู่แข่งขัน และอื่นๆร้อยละ 2.41