ไม่รอด! สเปอร์สยกเลิกสัญญาทูดอร์แล้ว อยากได้เด แซร์บี้ นั่งกุนซือถาวร
อิกอร์ ทูดอร์ พ้นจากตำแหน่งกุนซือท็อตแนม ฮอตสเปอร์ แล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม หลังจากทำงานได้เพียง 44 วัน โดยสโมสรออกแถลงการณ์ว่า การยกเลิกสัญญาครั้งนี้เป็นความตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย และมีผลทันที
ทูดอร์เข้ารับตำแหน่งกุนซือขัดตาทัพของสเปอร์สเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ หลังโธมัส แฟรงก์ โดนปลดจากตำแหน่ง โดยจะทำหน้าที่ไปจนจบฤดูกาล ระหว่างสโมสรหาผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่
อย่างไรก็ตาม ทูดอร์ทำผลงานน่าผิดหวัง คุมทีมไป 7 นัดในทุกถ้วย แพ้ถึง 5 นัด ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่งปราชัยให้น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ คาบ้าน 0-3 จนรั้งอันดับ 17 ของตาราง มีแต้มเหนือโซนตกชั้นเพียงคะแนนเดียว ขณะที่เหลือเกมเตะอีกเพียง 7 นัด
ด้านสำนักข่าว “บีบีซี” รายงานว่า คาดว่าสเปอร์สจะแต่งตั้งกุนซือคนใหม่มาทำหน้าที่แทนทูดอร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หลังจากนักเตะส่วนใหญ่กลับมาจากการรับใช้ชาติแล้ว โดยระหว่างที่ยังไม่ประกาศแต่งตั้งใครขึ้นมาทำหน้าที่เป็นทางการ บรูโน่ ซัลเตอร์ ผู้ช่วยโค้ชของทูดอร์ จะรับผิดชอบดูแลการซ้อมไปก่อน
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า ผู้บริหารสเปอร์ส ต้องการโรแบร์โต้ เด แซร์บี้ เป็นกุนซือถาวรคนใหม่ โดยปัจจุบัน เดอ แซร์บี้ ยังคงว่างงานหลังโดนโอลิมปิก มาร์เซย ปลดจากตำแหน่งก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม คาดว่าเด แซร์บี้ ต้องการรอดูสถานการณ์ก่อนว่าสเปอร์สจะตกชั้นหรือไม่ ค่อยตัดสินใจรับงาน