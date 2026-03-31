‘เอฟ นครนายก’ ตามหลัง ‘ฮอว์กิ้นส์’ 3-5 เฟรม ศึกทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ ค่ำนี้ชี้ชะตาเซสชั่น 2
การแข่งขันสนุกเกอร์รายการใหญ่ ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่แมนเชสเตอร์ เซ็นทรัล เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นการลงสนามในรอบแรก เซสชั่นที่ 1 ระหว่าง “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู จอมคิวขวัญใจชาวไทย พบกับ แบร์รี่ ฮอว์กิ้นส์ นักสอยคิวเจ้าถิ่นชาวอังกฤษ
เทพไชยา อุ่นหนู วัย 41 ปี ที่เพิ่งทำผลงานระดับมาสเตอร์พีซด้วยการปราบ รอนนี่ โอซัลลิแวน คว้าแชมป์ เวิลด์ โอเพ่น 2026 มาครองได้สำเร็จ เริ่มต้นเฟรมแรกได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะไปก่อน 96-8 ขึ้นนำ 1-0 เฟรม อย่างไรก็ตาม แบร์รี่ ฮอว์กิ้นส์ อาศัยความเก๋าเร่งเครื่องเก็บคืน 2 เฟรมรวดด้วยสกอร์ 72-38 และ 62-16 พลิกกลับมานำ 2-1 เฟรม
ในเฟรมที่ 4 “เอฟวัน” โชว์เพลงคิวสุดคมทำเซนจูรี่เบรก 103 แต้ม เอาชนะไป 103-1 ตีเสมอเป็น 2-2 เฟรม ก่อนจะรักษาโมเมนตัมต่อเนื่องในเฟรมที่ 5 เอาชนะไปได้อีก 76-1 พลิกแซงนำเป็น 3-2 เฟรม
ทว่าในช่วงท้ายของเซสชั่นแรก แบร์รี่ ฮอว์กิ้นส์ กลับมาคืนฟอร์มเก่ง กวาดชัยชนะ 3 เฟรมติดต่อกัน (79-14, 62-26 และ 86-36) ส่งผลให้จบเซสชั่นแรก เทพไชยา อุ่นหนู เป็นฝ่ายตามหลังอยู่ 3-5 เฟรม
สำหรับการแข่งขันในเซสชั่นที่ 2 ซึ่งเป็นเซสชั่นตัดสิน จะกลับมาดวลกันต่อในวันอังคารที่ 31 มีนาคม เวลา 19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยผู้ชนะของคู่นี้จะผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายไปพบกับ “จิงโจ้มหาประลัย” นีล โรเบิร์ตสัน นักสอยคิวชาวออสเตรเลีย มืออันดับ 5 ของโลก และมือวางอันดับ 1 ของรายการนี้ต่อไป