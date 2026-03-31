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‘เอฟ นครนายก’ ตามหลัง ‘ฮอว์กิ้นส์’ 3-5 เฟรม ศึกทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ ค่ำนี้ชี้ชะตาเซสชั่น 2

31.03.26 | 11:20 น.

‘เอฟ นครนายก’ ตามหลัง ‘ฮอว์กิ้นส์’ 3-5 เฟรม ศึกทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ ค่ำนี้ชี้ชะตาเซสชั่น 2


 

การแข่งขันสนุกเกอร์รายการใหญ่ ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่แมนเชสเตอร์ เซ็นทรัล เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นการลงสนามในรอบแรก เซสชั่นที่ 1 ระหว่าง “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู จอมคิวขวัญใจชาวไทย พบกับ แบร์รี่ ฮอว์กิ้นส์ นักสอยคิวเจ้าถิ่นชาวอังกฤษ

เทพไชยา อุ่นหนู วัย 41 ปี ที่เพิ่งทำผลงานระดับมาสเตอร์พีซด้วยการปราบ รอนนี่ โอซัลลิแวน คว้าแชมป์ เวิลด์ โอเพ่น 2026 มาครองได้สำเร็จ เริ่มต้นเฟรมแรกได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะไปก่อน 96-8 ขึ้นนำ 1-0 เฟรม อย่างไรก็ตาม แบร์รี่ ฮอว์กิ้นส์ อาศัยความเก๋าเร่งเครื่องเก็บคืน 2 เฟรมรวดด้วยสกอร์ 72-38 และ 62-16 พลิกกลับมานำ 2-1 เฟรม

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ในเฟรมที่ 4 “เอฟวัน” โชว์เพลงคิวสุดคมทำเซนจูรี่เบรก 103 แต้ม เอาชนะไป 103-1 ตีเสมอเป็น 2-2 เฟรม ก่อนจะรักษาโมเมนตัมต่อเนื่องในเฟรมที่ 5 เอาชนะไปได้อีก 76-1 พลิกแซงนำเป็น 3-2 เฟรม

ทว่าในช่วงท้ายของเซสชั่นแรก แบร์รี่ ฮอว์กิ้นส์ กลับมาคืนฟอร์มเก่ง กวาดชัยชนะ 3 เฟรมติดต่อกัน (79-14, 62-26 และ 86-36) ส่งผลให้จบเซสชั่นแรก เทพไชยา อุ่นหนู เป็นฝ่ายตามหลังอยู่ 3-5 เฟรม

สำหรับการแข่งขันในเซสชั่นที่ 2 ซึ่งเป็นเซสชั่นตัดสิน จะกลับมาดวลกันต่อในวันอังคารที่ 31 มีนาคม เวลา 19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยผู้ชนะของคู่นี้จะผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายไปพบกับ “จิงโจ้มหาประลัย” นีล โรเบิร์ตสัน นักสอยคิวชาวออสเตรเลีย มืออันดับ 5 ของโลก และมือวางอันดับ 1 ของรายการนี้ต่อไป

สำหรับรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของทัวร์หลัก WST ก่อนถึงศึกชิงแชมป์โลก โดยนำผู้เล่น 12 อันดับแรกในตารางอันดับ 1 ปี มาลงแข่งขัน
รายชื่อผู้เล่น 12 คนในปีนี้ ได้แก่
1.นีล โรเบิร์ตสัน 648,500 ปอนด์
2.เจ้า ซินถง 466,550 ปอนด์
3.มาร์ก เซลบี้ 424,350 ปอนด์
4.ชอว์น เมอร์ฟี่ 398,900 ปอนด์
5.จัดด์ ทรัมป์ 372, 350 ปอนด์
6.มาร์ก วิลเลี่ยมส์ 347,800 ปอนด์
7.อู๋ ยี่ซือ 340,300 ปอนด์
8.แบร์รี่ ฮอว์กิ้นส์ 288,800 ปอนด์
9.เทพไชยา อุ่นหนู 272,100 ปอนด์
10.คริส เวคลิน 264,800 ปอนด์
11.จอห์น ฮิกกิ้นส์ 259,600 ปอนด์
12.มาร์ก อัลเลน 259,350 ปอนด์
ผู้เล่น 4 อันดับแรกจะได้พัก ไม่ต้องลงแข่งรอบแรก ผู้เล่นอันดับ 5-12 จะจับคู่แข่งรอบแรก หาผู้ชนะ 4 คนเข้าสู่รอบ 8 คนสุดท้าย โดยทุกแมตช์จะแข่งขันระบบ 10 ใน 19 เฟรม แบ่งการแข่งขันเป็น 2 เซสชั่น
ผู้แพ้ในรอบแรก (12 คน)  รับเงินรางวัล 20,000 ปอนด์กลับบ้าน ผู้ชนะผ่านเข้ารอบ 8 คน รับเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 30,000 ปอนด์