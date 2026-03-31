เปิดประวัติ ‘บิ๊กเอ’ สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา คนใหม่
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2569 แล้ว โดยในส่วนของ “กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ผู้ที่ดำรงตำแหน่งได้แก่ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
สำหรับนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ชื่อเล่น เอ เกิดวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2519 เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันอายุ 49 ปี เป็นบุตรของ นายวีระชัย และสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา และได้สมรสกับนางอิสสริยา พันธ์เจริญวรกุล
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยรังสิต
เส้นทางการเมือง
นายสุรศักดิ์เป็นอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอวังน้อย และได้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี 2550 พรรคพลังประชาชน แทนพี่สาวอย่าง น.ส.สุวิมล พันธ์เจริญวรกุล ซึ่งเป็นอดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย ที่หันหลังให้กับการเมือง
ปี 2550 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พระนครศรีอยุธยา พรรคพลังประชาชน
ปี 2554 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทย
ปี 2562 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พระนครศรีอยุธยา พรรคภูมิใจไทย
ปี 2566 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.พระนครศรีอยุธยา พรรคภูมิใจไทย
ปี 2566 ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายสุรศักดิ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2568 จนถึงปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในยุครัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล
นอกจากนี้ นายสุรศักดิ์ยังเคยนั่งประธานคณะกรรมาธิการ กมธ.การท่องเที่ยว สภาผู้แทนฯ, กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สภาผู้แทนฯ
ผลงานทางด้านกีฬา
นายสุรศักดิ์ เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของทีมบริหารสโมสรอยุธยา ยูไนเต็ด ที่ปัจจุบันมีน้องชายอย่าง “บอสอี๊ด” นายอดิศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล นั่งเป็นประธานสโมสรอยู่ เรียกได้ว่าเขาคลุกคลีกับการทำทีมฟุตบอลอาชีพมาตั้งแต่อยู่ในระดับไทยลีก 3 จนกระทั่งทีมได้ก้าวขึ้นสู่ไทยลีก 2 ขึ้นไทยลีก 1 ในฤดูกาลปัจจุบัน และพยายามที่จะผลักดันการท่องเที่ยวโดยให้กีฬานั้นเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่อนาคต
ทั้งนี้ในส่วนของตำแหน่ง “รองนายกรัฐมนตรี” ที่กำกับดูแลงานกีฬาชาติ ยังไม่มีความชัดเจนว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล จะมอบหมายให้ “รองนายกฯ” คนใดรับผิดชอบ แต่ที่แน่ๆ ต้องเป็นโควต้า “สีน้ำเงิน” อย่างแน่นอน โดยรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานกีฬา จะดำรงตำแหน่ง “ประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย” โดยตำแหน่ง ซึ่งภารกิจใหญ่ที่ต้องทำเร่งด่วนอย่างทันทีเป็นเรื่องสำคัญคือ การแต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กกท.” คนใหม่ เนื่องจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี จะครบวาระการบริหารงานกลางปี 2569
อีกเรื่องใหญ่ที่ รองนายกฯ และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รับผิดชอบโดยตรงคือ การจัดตั้งกระทรวงกีฬา เป็นเอกเทศ โดยแยก “งานท่องเที่ยว” ออกไปควบรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ทั้งนี้คาดว่า นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล จะเข้ากระทรวงฯ วันแรก ในวันที่ 10 เมษายน หลังการแถลงนโยบายต่อสภาฯ ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน