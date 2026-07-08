ตบสาวไทยยู 18 เฉือนญี่ปุ่น 3-2 จบอันดับ 3 ศึกลูกยาง AVC พร้อมตั๋วชิงแชมป์โลก
ทีมนักตบสาวยู 18 ไทย ตบเอาชนะ ญี่ปุ่น 3-2 เซต จบอันดับ 3 วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี “AVC Girls’ U 18 Volleyball championship 2026” พร้อมคว้าตั๋วไปลุยลุยศึกลูกยาง ยู 19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้า
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี “AVC Girls’ U 18 Volleyball championship 2026” แข่งขันที่เทอมินอล 21 โคราช และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยรายการนี้มีความสำคัญคือ คัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึกยู 19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้า
ในรอบชิงอันดับ 3 ทีมนักตบสาวยู 18 ไทย ช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ ตบเอาชนะ ญี่ปุ่น ไปได้แบบสุดลุ้น 3-2 เซต 14-25, 25-21, 25-19, 23-25, 15-12 คว้าอันดับ 3 มาครองได้สำเร็จ เป็นครั้งที่ 5 ของรายการนี้ พร้อมคว้าตั๋วไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ที่จะแข่งขันในปีหน้า พร้อมกับ จีน ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้
ขณะที่รอบชิงชนะเลิศ จีน แชมป์เก่า ยังคงฟอร์มยอดเยี่ยม ตบเอาชนะ เกาหลีใต้ 3-0 เซตเซต 25-23, 25-16, 25-16 ทีมนักตบสาวจีน คว้าแชมป์ไปครองอีกครั้ง เป็นสมัยที่ 6
รอบชิงอันดับ 5 เวียดนาม ชนะ คาซัคสถาน 3-0 เซต 25-21, 25-15 เเละ 25-23
รอบชิงอันดับ 7 อินโดนีเซีย ชนะ มองโกเลีย 3-1 เซต 22-25, 25-20, 25-12 เเละ 25-17
รอบชิงอันดับ 9 ฟิลิปปินส์ ชนะ ไต้หวัน 3-0 เซต 25-20, 25-20, 25-21
รอบชิงอันดับ 13 ออสเตรเลีย ชนะ อุซเบกิสถาน 3-0 เซต 25-19, 25-22 เเละ 27-25
ในรอบชิงอันดับ 15 คีร์กีซสถาน ชนะ อินเดีย 3-0 เซต 32-30, 25-23 เเละ 25-17