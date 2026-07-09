นรา ยูไนเต็ด ชวดเตะไทยลีก 2 ฟันไม่ผ่านคลับไลเซนซิ่ง! ร่วงสู่เซมิ โปรลีก
คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสร (FIB) มีมติให้ “กอและพิฆาต” นรา ยูไนเต็ด ไม่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2 หลังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ใบอนุญาตสโมสร (Club Licensing) เนื่องจากไม่ส่งเอกสารตามเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องไปเริ่มต้นใหม่ที่ระดับเซมิ โปรลีก ในฤดูกาลหน้า
FIB ได้ใช้หลักการพิจารณาเป็นไปตามข้อบังคับ ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาโทษตามหมวด 7 ของระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการขอใบอนุญาตฯ เนื่องจากกำหนดให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 แต่ทางสโมสรนรา ยูไนเต็ด ไม่ได้ส่งเอกสารตามระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ FIB ได้เปิดโอกาสให้ส่งเอกสารให้ครบถ้วนในระบบ Club Licensing Administrative System (CLAS) ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 แต่เอกสารก็ยังไม่ครบถ้วน โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ออกหนังสือแจ้ง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569
อย่างไรก็ตาม สโมสรนรา ยูไนเต็ด สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ผลพิจารณา ผ่านคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ทันทีแต่จะไม่ทันการประชุมสภากรรมการของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในสัปดาห์หน้า โดยจะใช้เวลาพิจารณา 2 สัปดาห์หลังจากนี้