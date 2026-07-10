ยศกร ยันสภาพร่างกาย-จิตใจพร้อมเต็มร้อย ช่วยทัพช้างศึกลุยอาเซียน คัพ
“มิค” ยศกร บูรพา กองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทย วัย 20 ปี ยืนยันว่า พร้อมเต็มที่ทั้งสภาพร่างภายและจิตใจตอนนี้พร้อมเต็มร้อย สำหรับการช่วยทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ลุยศึก อาเซียน คัพ หลังมีชื่อในข่ายของทีมชาติไทย ชุดใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง และได้โอกาสอีกครั้งในการลุยอาเซียน คัพ 2026
ยศกร กล่าวว่า สภาพร่างกายตอนนี้มีความพร้อมอย่างมาก สำหรับการช่วยทีมชาติไทย ในการลุยศึก อาเซียน คัพ เพราะที่ชลบุรี ในช่วงที่ผ่านมา ตัวเองซ้อมกับทีมมาตลอด เกือบ 3 สัปดาห์แล้ว รอบก่อนรู้สึกเสียดายที่มาทีมชาติไทย ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ แต่ตอนนี้พร้อมอย่างมาก ทั้งเรื่องสภาพร่างกาย และสภาพจิตใจ
“เป้าหมายอยากทำประตูช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะได้ แต่นั่นคือเป้าหมายรอง เพราะผมอยากลงไปช่วยทีม อยากพิสูจน์ตัวเองให้ได้มากที่สุด เพราะมองว่านี่คือความท้าทายสำหรับตัวผม กับการได้มาอยู่กับทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้ง ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ในการลุยศึกอาเซียน คัพ ทั้งตัวผมเพื่อนร่วมทีมรวมถึงสตาฟโค้ชจะพยายามทำเต็มที่ เพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขและภูมิใจ”
โปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มบี ของทีมชาติไทย มีดังนี้
วันที่ 25 กรกกฎาคม 2569 เวลา 20.00 น. สปป.ลาว พบ ไทย ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก 16
วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ไทย พบ มาเลเซีย ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ฟิลิปปินส์ พบ ไทย ที่สนามกีฬานิว คลาร์ก ซิตี้ แอธเลติก
วันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ไทย พบ เมียนมา ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ถ่ายทอดสดทาง : แอพพลิเคชั่น TrueVisions Now
สำหรับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ จะแข่งขันแบบเหย้า-เยือน โดยรอบรองชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 15-16 สิงหาคม 2569 และ 18-19 สิงหาคม 2569 ส่วนรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 22 สิงหาคม และ 26 สิงหาคม 2569