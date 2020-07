รถถัง กร้าวพร้อมบวก เพชรดำ ยันฟิตเต็มที่ แอบเหน็บกลัวคู่ชกวิ่งหนี

รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ตอบตกลงทันทีเมื่อรู้ว่าต้องป้องกันตำแหน่งกับอดีตคู่ปรับเก่าที่เคยเจอกันมาแล้วสองครั้งอย่าง เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี ในศึก ONE: NO SURRENDER วันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ที่กรุงเทพฯ

ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา รถถัง ซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟร์เท็กซ์ พัทยา เคียงข้างหวานใจ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ โดยมีเทรนเนอร์ประจำค่ายช่วยดูแลเรื่องการซ้อมให้ แม้จะไม่มีรายการชกในช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 แต่เจ้าตัวไม่เคยห่างซ้อม ยืนยันสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อย

สำหรับที่ผ่านมา รถถัง เคยขึ้นชกกับ เพชรดำ ในสองไฟต์ก่อนหน้านี้ซึ่งผลัดกันแพ้ชนะ โดยไฟต์แรกจัดขึ้นในศึกเพชรยินดี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 รถถัง เป็นฝ่ายแพ้ ก่อนที่จะกลับมาล้างตาในศึกจิตรเมืองนนท์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ได้สำเร็จ

รถถังกล่าวว่า ตอนนั้นเพิ่งกลับเข้ามาชกในกรุงเทพฯ รอบสองใหม่ๆ ขึ้นชกกับ ไข่มุกขาว 131 ปอนด์ แล้วลดฮวบลงมาชกกับ เพชรดำ 126 ปอนด์ น้ำหนักสะวิง ร่างกายยังไม่คงที่ เลยแพ้เพราะหมดแรงช่วงปลายๆ แต่ไม่ได้แพ้เหลี่ยมมวยนะ พอเจอกันไฟต์ที่สอง ร่างกายกลับมาอยู่ตัวแล้ว ได้เคลื่อนไหวตลอด เพชรดำ เขาก็แพ้ขาดเลย มีอาการทุกยก

“แฟนๆ เฝ้ารอคอยมวยกลับมาชก พอ วัน แชมเปี้ยนชิพ เปิดนัดแรกยิ่งใหญ่แบบนี้ มันต้องแข่งกัน ทุกคู่ต้องโชว์ฟอร์มให้ดี เขายอมจ่ายค่าตัวเป็นล้าน แต่เรามาชกได้แค่หลักแสน มันไม่ใช่ มันเป็นอาชีพของเรา และเราต้องทำให้คุ้มค่าตัว และที่สำคัญเลยคือต้องให้ได้ใจคนดูครับ”

“เพชรดำ เขาเพิ่งแพ้น็อกเสียแชมป์ แล้วก็สร้างฟอร์มขึ้นมา ซึ่งผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวล ถ้าจะกังวลก็คงมีแค่เรื่องเดียว คือ ผมกลัวเค้าถอย ไม่ค่อยออกฝีมือ จะดักเตะอย่างเดียว คือผมอยากให้มันสนุก ทุกคนได้แข่งกันจริงๆ ถ้าเป็นภาษาบ้านๆ ก็คือ จองคู่ดุเดือด แต่ถ้าเขามัวแต่จะเน้นชนะ เน้นตั้งรับ ยังไงผมก็เป็นสไตล์ผมอยู่แล้ว ผมเดินบวกแน่นอน”

ศึก ONE: SURRENDER นอกจากจะมี รถถัง vs เพชรดำ แล้ว ยังมี เพชรมรกต vs ยอดแสนไกล (ป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต) และ สิทธิชัย vs ซุปเปอร์บอน (คิกบ็อกซิ่ง ซูเปอร์ไฟต์ รุ่นเฟเธอร์เวต) อีกด้วย