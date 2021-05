อาร์จาน บูลลาร์ ลั่นสถาปนาตัวเองเป็นแชมป์โลก MMA คนแรกของอินเดีย

“Singh” อาร์จาน บูลลาร์ อดีตนักมวยปล้ำโอลิมปิกชาวอินเดีย ประกาศลั่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ย่างเท้าเข้ามาใน วัน แชมเปี้ยนชิพ ว่า เขาต้องการสิ่งที่แชมป์โลก “แบรนดอน เวรา” มีนั่นคือ เข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวี่เวต และโอกาสนั้นก็มาถึงแล้ว เมื่อ อาร์จาน กำลังจะก้าวขึ้นเป็นผู้ท้าชิงในศึก ONE:DANGAL

“คุณรู้ว่าผมมาที่นี่เพื่อเป็นแชมป์โลก ผมต้องการสิ่งที่ แบรนดอน เวรา ครองอยู่ เขาได้มันมาที่ฟิลิปปินส์ เพื่อชาวฟิลิปีโน ผมก็ต้องการที่จะทำเช่นนั้นเพื่อประเทศชาติ และเพื่อชาวอินเดียเช่นกัน” อาร์จาน กล่าว

อาร์จาน เป็นนักสู้มาเกือบทั้งชีวิต เขาเติบโตที่แคนาดา แต่ด้วยเชื้อสายอินเดียที่มีอยู่เต็มตัว ทำให้เขาได้รับการถ่ายทอดวิชามวยอินเดียโบราณจากพ่อตั้งแต่เด็ก เขานำทักษะการปล้ำมาประยุกต์ใช้กับการแข่งขัน MMA จนประสบความสำเร็จด้วยการคว้าแชมป์ระดับชาติแคนาดาถึง 2 สมัย และมีสถิติในระดับอาชีพชนะ 10 แพ้เพียงครั้งเดียว ซึ่งหนึ่งในชัยชนะนั้นมาจากไฟต์เปิดตัวใน วัน แชมเปียนชิพ เมื่อเดือนตุลาคม 2562

อย่างไรก็ตาม การต่อกรกับเจ้าของบัลลังก์ผู้แข็งแกร่งไม่ใช่เรื่องง่าย แบรนดอน คืออดีตชายชาติทหาร ผู้เคยเป็นนักมวยปล้ำในนามกองทัพฯ และเคยได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก ถึงแม้สุดท้ายความฝันของเขาจะสลายเพราะการบาดเจ็บระหว่างคัดตัว แต่เมื่อเขาผันตัวเข้าสู่สังเวียน MMA เขาก็สร้างชื่อเสียงในองค์กรใหญ่ของอเมริกามานานถึง 12 ปีก่อนที่จะคว้าแชมป์โลก ONE 3 สมัยในปัจจุบัน โดยยังไม่มีนักกีฬารุ่นเฮฟวีเวตคนไหนใน วัน แชมเปียนชิพ อยู่ต่อกรกับเขาได้เกินยกแรก

ศึกนี้ถ้าใครจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบก็คงเป็นเรื่องของอายุอานาม แบรนดอน นั้นปัจจุบันอายุ 43 ปี ส่วนอาร์จาน 34 ปี แต่ก็มีคำกล่าวว่า ยิ่งแก่ยิ่งเผ็ด ซึ่งจะใช้กับ แบรนดอน ได้หรือเปล่า วันเสาร์ที่ 15 พ.ค.นี้ มีคำตอบรออยู่แล้ว หนึ่งคนจะได้เข็มขัดกลับบ้านในฐานะแชมป์โลก ONE 4 สมัย หรืออาจจะเป็นแชมป์โลก MMA คนแรกของอินเดียที่กระชากเข็มขัดไปครอบครอง และจะทำให้หน้าประวัติศาสตร์ของ วัน แชมเปียนชิพ เปลี่ยนแปลงไปทันที

ศึก ONE: DANGAL ได้ทาง ONE Super App, YouTube ONE Championship, AIS Play จะออกอากาศบันทึกการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 15พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. นอกจากคู่ของ “แบรนดอน เวรา vs อาร์จาน บูลลาร์” แล้วยังมีการเปิดตัวของซูเปอร์สตาร์มวยไทยอย่าง “ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ในฐานะคู่รองของรายการอีกด้วย