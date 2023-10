‘ตะวันฉาย’ ยัน ‘ฟาบริซิโอ้’ ไม่ใช่หมูคิกบ็อกซิ่ง เตือน ‘แฮ็กเกอร์ตี้’ ระวังให้ดี!

“ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ปอนด์) เปิดเผยเคยเห็นฝีมือของ “ฟาบริซิโอ้ อานดราเด้” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตั้มเวต (135-145 ปอนด์) ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง มาแล้วด้วยตาตัวเอง

“ฟาบริซิโอ้ อานดราเด้” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตั้มเวต เตรียมกระโดดข้ามสาย หวังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลก 2 ชนิดกีฬา ปะทะกับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี้” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเดียวกัน โดยมีตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต ที่ว่างอยู่เป็นเดิมพัน ในศึก ONE Fight Night 16 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน

โดย “ฟาบริซิโอ้” นั้นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในฐานะสุดยอดนักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ผู้ไร้พ่าย โดยสามารถขึ้นไปนั่งบัลลังก์ของรุ่นได้สำเร็จจากการระเบิดฟอร์มไล่ถลุงเอาชนะทีเคโอ “จอห์น ลินีเคอร์” นักสู้เพื่อนร่วมชาติไปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในศึก ONE Fight Night 7 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

แต่หากมองย้อนกลับไปก่อนที่ “ฟาบริซิโอ้” จะเข้ามาเซ็นสัญญากับ ONE ในปี 2563 และโด่งดังในฐานะนักกีฬา MMA ผู้ไร้พ่ายนั้น นักสู้จอมซ่าจากบราซิลรายนี้เข้าสู่เส้นทางศิลปะการต่อสู้ด้วยการเริ่มฝึกมวยไทยเป็นอย่างแรก ก่อนจะเดินสายตระเวนแข่งขันทั้งในกติกาคิกบ็อกซิ่ง และมวยไทยไปทั่วเอเชีย และมีสถิติการขึ้นชกทั้งสองกติกาในระดับอาชีพมากถึง 43 ไฟต์ด้วยกัน

โดยล่าสุดทางด้านของ “ตะวันฉาย” แชมป์โลกขวัญใจชาวไทย เปิดเผยว่า ตนเองเคยเห็นฝีไม้ลายมือในกติกาคิกบ็อกซิ่งของ “ฟาบริซิโอ้” ที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดามาแล้วด้วยตาตัวเอง ในรายการ หวู่หลินฟง (WLF) WORLD CUP 2562 ที่ประเทศจีน ซึ่งทั้งสองต่างลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนักเดียวกัน

“ผมเคยเห็น ฟาบริซิโอ้ ชกคิกบ็อกซิ่งที่ประเทศจีนมาก่อนครับ เขาชกในรุ่นเดียวกับผม และเท่าที่ผมดูมา ผมคิดว่าเขาต่อยคิกบ็อกซิ่ง ได้เก่งเลยนะครับ เขามีพื้นฐานการยืนสู้ที่ดี และสไตล์การต่อสู้ของเขาเป็นมวยหมัดครับ ต่อยได้เร็ว คม และออกได้ค่อนข้างหนักเลยครับ”

แม้ไฟต์นี้แฟนกีฬาการต่อสู้หลายคนจะมองว่า “ฟาบริซิโอ้” คงคุ้นเคยแต่การสู้ในเกมนอน และคงยากที่จะปราบ “แฮ็กเกอร์ตี้” ที่ผ่านประสบการณ์มวยไทยมามากกว่า แต่ “ตะวันฉาย” ขอมองสวนกระแส โดยเชื่อว่าคู่นี้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะทางฝั่งของ “ฟาบริซิโอ้” แม้จะเป็นรองเรื่องฝีมือแต่มีดีที่ความหนักของอาวุธมาทดแทน

“ไฟต์นี้ผมคิดว่า แฮ็กเกอร์ตี้ เอาชนะ ฟาบริซิโอ้ ไม่ได้ง่ายๆ อย่างที่ทุกคนคิดแน่นอน ถ้ามองเรื่องฝีมือ อาจเป็นทางฝั่ง แฮ็กเกอร์ตี ที่ดูเหนือกว่า แต่ถ้ามองเรื่องความหนัก ผมมองว่า ฟาบริซิโอ ไม่เป็นรองครับ ไฟต์นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ ส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าคู่นี้ยังไงก็ต้องมีนับครับ ต่อให้ชกนวมใหญ่ก็ตาม”

โดยบทสรุปสุดท้ายของการพบกันระหว่าง “ฟาบริซิโอ้” และ “แฮ็กเกอร์ตี้” จะออกมาหน้าไหน ใครจะได้เข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวตที่ว่างไปครอง และจารึกชื่อตัวเองในฐานะแชมป์โลกสองประเภทกีฬาลงบนหน้าประวัติศาสตร์ของ ONE แฟนกีฬาการต่อสู้พันธ์ุแท้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง