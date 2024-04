สุริยันต์เล็ก ลุยเปิดหน้าแลก ฤทธิเดช – เสือคิม ดับเครื่องชนเดอนิส ศึก ONE ลุมพินี 60

แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยเตรียมตัวรับความมันไม่มีขาดตอนกับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ระดับโลก ที่พร้อมถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ในศึก ONE ลุมพินี 60 ที่ประกบคู่มวยสุดเดือด มาประชันฝีมือกันทั้งสิ้น 12 คู่ บนเวทีลุมพินี รามอินทรา ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายนนี้

คู่เอกนำรายการ เป็นการพบกันของ 2 นักชกจอมน็อกประจำรายการ ระหว่าง “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” นักสู้หัวใจใหญ่กว่าตับ วัย 27 ปี จากมหาสารคาม เจ้าของสถิติคว้าโบนัสมากครั้งที่สุดในรายการนี้ พบกับ “ฤทธิเดช ส.สมหมาย” มวยเดือดถอยไม่เป็น วัย 26 ปี จากศรีสะเกษ ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 132 ปอนด์

ขณะที่คู่รอง เป็นการเปิดศึกของ 2 คู่ปรับเก่าจากเวทีมวยช่อง 7 สี ที่จะโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกบนเวที ONE ลุมพินี ระหว่าง “โฟกัส แอ๊ดสันป่าตอง” มวยซ้ายครบเครื่อง วัย 20 ปี ดีกรีอดีตแชมป์เวทีมวยช่อง 7 สี รุ่น 130 ปอนด์ จากเชียงใหม่ พบกับ “คัมแบ็ค ทีเค.ยุทธนา” จอมบู๊ใจแกร่ง วัย 23 ปี จากนครราชสีมา ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 130 ปอนด์

ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “เสือร้ายเมืองจันท์” เสือคิม สจ.โต้งปราจีน นักชกหนุ่มวัย 28 ปี จากจันทบุรี ดีกรีอดีตแชมป์เวทีมวยลุมพินี 3 รุ่น คว้าโอกาสกลับมากู้ศรัทธามหาชนอีกครั้ง พบกับ “เดอนิส เดอมีร์คาปู” จอมบู๊พลังเดือด วัย 23 ปี ตัวแทนตุรกี -โมร็อกโก ที่แจ้งเกิดจากการปิดเกมเร็ว “บัวเขียว ป.เปาอินทร์” ในไฟต์เปิดตัว โดยจะแลกเดือดกันภายใต้กติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 140 ปอนด์

นอกจากนี้ แฟนกีฬาการต่อสู้จะได้ร่วมลุ้น “ศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป” คว้าชัยพร้อมโบนัสไฟต์ที่ 4 ติดต่อกัน พบกับ “เอซากุ โอกาซาวาระ” กำปั้นหน้าหล่อจากญี่ปุ่น รวมถึง “จูเนียร์ แฟร์เท็กซ์” สาวน้อยมหัศจรรย์ ลุ้นเก็บชัย 5 ไฟต์รวด พบกับ “มาซามิ มาชิดะ” นักสู้จากญี่ปุ่น ที่จะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรก

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 60

คู่เอก สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง vs ฤทธิเดช ส.สมหมาย (มวยไทย แคตช์เวต 132 ปอนด์)

คู่รอง โฟกัส แอ๊ดสันป่าตอง vs คัมแบ็ค ทีเค.ยุทธนา (มวยไทย แคตช์เวต 130 ปอนด์)

ขุนพลน้อย ส.สมหมาย vs สองฝั่งโขง เอฟเอ.กรุ๊ป (มวยไทย แคตช์เวต 136 ปอนด์)

ก้าวไกล ช.ห้าพยัคฆ์ vs สุวัฒน์เล็ก ทีเด็ด99 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ปอนด์)

ยอดนำชัย แฟร์เท็กซ์ vs มเหศวร เอกเมืองนนท์ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ปอนด์)

แสงศักดิ์ดา บอยท่าฉาง vs เดชภูผา โชติบางแสน (มวยไทย แคตช์เวต 113 ปอนด์)

เสือคิม สจ.โต้งปราจีน vs เดอนิส เดอมีร์คาปู (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)

คูปาร์ รอยัล vs คาอิโตะ โอดะ (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต 125-135 ปอนด์)

ศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป vs เอซากุ โอกาซาวาระ (มวยไทย แคตช์เวต 132 ปอนด์)

โทมัส วาน นิจนัตเทน vs ปานมงคล ซีเอ็มเอ อะคาเดมี (มวยไทย แคตช์เวต 130 ปอนด์)

จูเนียร์ แฟร์เท็กซ์ vs มาซามิ มาชิดะ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ปอนด์)

ลีซี วาห์ต vs นัตสึกิ ทาคาโมโตะ (ปล้ำจับล็อก รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ปอนด์)