เพชรสุขุมวิท ชี้ชะตา ดวงสมพงษ์ – พิชิตชัย ท้าชน รามาดาน ศึก ONE ลุมพินี 61

สานต่อความมันเป็นประจำทุกสัปดาห์ กับรายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้เรตติงยืนหนึ่งของประเทศไทย กับศึก ONE ลุมพินี 61 พร้อมออกอากาศสดสู่สายตาผู้ชมมากกว่า 190 ประเทศ โดยมีคู่มวยเดือด ให้รับชมกันทั้งสิ้น 12 คู่ พร้อมสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีบนเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคมนี้

คู่เอกนำรายการ เป็นการพบกันของ 2 นักชกตัวตึงจากแดนใต้ ระหว่าง “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” นักสู้ร่างกำยำ วัย 25 ปี จากนครศรีธรรมราช มาพบกับ “ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์” จอมบู๊ชั้นเชิงสูง วัย 26 ปี จากสงขลา ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ปอนด์)

ส่วนคู่รอง “ซื่อสัตย์ มานพยิม” มวยเข่า วัย 31 ปี ดีกรีอดีตแชมป์เวทีมวยช่อง 7 สี รุ่น 118 ป. จากเชียงใหม่ เจอศึกหนัก ต้องโคจรมาปะทะ “อับดาลลาห์ ออนดาช” จอมแกร่งวัย 22 ปี จากเลบานอน เจ้าของสถิติ 3 ไฟต์ไร้พ่าย ในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ปอนด์)

ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ เป็นการเปิดศึกแย่งชิงชัยแต้มที่ 2 ระหว่าง “พิชิตชัย พีเค.แสนชัย” อดีตดาวดังมวย 5 ยก วัย 28 ปี จากมหาสารคาม พบกับ “รามาดาน ออนดาซ” ดาวจรัสแสงฟอร์มแรง วัย 17 ปี จากเลบานอน ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 121 ปอนด์

นอกจากนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ยังจะได้รับชมความมันปรอทแตก ในคู่มวยสุดเดือดของ 2 จอมน็อกประจำรายการ ระหว่าง “ชาละวัน เงาะบางกะปิ” พบกับ “เพชรพัทยา ซิลค์มวยไทย” รวมถึงการเปิดตัวของดาวรุ่งฟอร์มแรงอย่าง “สิงห์อุบล อ.อู๊ดอุดร” พบ “เพชรนาเคียน ผญ.ยูน่าน” ที่จะมาประเดิมไฟต์แรกเช่นกัน

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 61

คู่เอก เพชรสุขุมวิท บอยบางนา vs ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ปอนด์)

คู่รอง ซื่อสัตย์ มานพยิม vs อับดาลลาห์ ออนดาช (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ปอนด์)

บราซิล เอ็มเอกชาติ vs สมานชัย ส.สมหมาย (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ปอนด์)

ชาละวัน เงาะบางกะปิ vs เพชรพัทยา ซิลค์มวยไทย (มวยไทย แคตช์เวต 122 ปอนด์)

เพชรแสนชัย เอ็มยุเด็น vs รวยจริง ส.วิเศษกิจ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ปอนด์)

สิงห์อุบล อ.อู๊ดอุดร vs เพชรนาเคียน ผญ.ยูน่าน (มวยไทย แคตช์เวต 132 ปอนด์)

พิชิตชัย พีเค.แสนชัย vs รามาดาน ออนดาช (มวยไทย แคตช์เวต 121 ปอนด์)

คาบิลัน เจเลวาน vs มูกะ เซโตะ (มวยไทย แคตช์เวต 137 ปอนด์)

โคลอี คุก vs ไฮดี อาห์เหม็ด (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ปอนด์)

แอนตัน ซาลแชก vs ฮาริวกิ ทานิตสึ (มวยไทย แคตช์เวต 119 ปอนด์)

มิน จอว์ ซา vs เรียวเฮ ไอกาโดะ (มวยไทย แคตช์เวต 143 ปอนด์)

อิลยาส อีไซยู vs โจจิ โกโตะ (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ปอนด์)