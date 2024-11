แฟนมวยร้องซี้ด! นักรบ เปลี่ยนคู่ชก โยกแลกเดือดก้องธรณี ศึก ONE Fight Night 26

อัพเดตการเปลี่ยนแปลงคู่มวยในศึก ONE Fight Night 26 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคมนี้ โดย “นักรบ แฟร์เท็กซ์” จอมบู๊เลือดเดือด วัย 26 ปี จากสุรินทร์ ถูกโยกให้มาประกบกับ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” มวยซ้ายเฉียบคม วัย 28 ปี จากเพชรบูรณ์ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) หลังจากคู่ชกเดิม “ดิเอโก ปาเอซ“ นักชกจากสหรัฐอเมริกา/โคลอมเบีย ต้องถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บ

“นักรบ” สร้างผลงานอันร้อนแรงบนเวที ONE ลุมพินี ด้วยสถิติชนะ 8 จาก 9 ไฟต์ ต่อมาในศึก ONE ลุมพินี 67 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เขาสามารถโชว์ฟอร์มแกร่งปิดเกมน็อกยกแรกนักกีฬา ONE เจนเวทีอย่าง “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” นักสู้จากรัสเซียได้อย่างงดงาม ส่งให้เขาได้รับสัญญานักกีฬา ONE มาครองเป็นนักสู้คนที่ 16 ของรายการทันที

“นักรบ” สานต่อฟอร์มร้อนมายังการประเดิมเวที ONE (ใหญ่) ในศึก ONE Fight Night 24 เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ด้วยการระเบิดฟอร์มย้ำแค้นคู่ปรับเก่า “เด็ดดวงเล็ก วันของโอม MBK” ไปแบบเอกฉันท์ ซึ่งผลงานอันยอดเยี่ยมในไฟต์ล่าสุด ส่งให้เขาก้าวขึ้นมาครองอันดับ 4 ในแรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวตในปัจจุบัน

ด้าน “ก้องธรณี” สร้างผลงานโดดเด่นบนเวที ONE ลุมพินี ด้วยการเก็บชัยชนะมากถึง 8 จาก 9 ไฟต์ เช่นเดียวกับ “นักรบ” และสามารถคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครองเป็นคนที่ 14 ของรายการ ในศึก ONE ลุมพินี 58 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ก่อนที่ 2 เดือนต่อมาในศึก ONE ลุมพินี 68 “ก้องธรณี” จะเปิดตัวในฐานะนักกีฬา ONE พบกับตัวตึงอย่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (ในขณะนั้น) ในกติกามวยไทย โดยสามารถสู้ได้อย่างสนุก ก่อนจะพ่ายไปด้วยคะแนนเอกฉันท์

ไฟต์ล่าสุดของ “ก้องธรณี” ได้ปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีระดับโลกในศึก ONE 169 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยงัดฟอร์มเทพ ไล่ต้อนเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” นักสู้จากรัสเซีย ไปอย่างเหนือชั้น เก็บชัยชนะรับขวัญการขึ้นชกบนเวทีรายการใหญ่ครั้งแรกได้อย่างสวยงาม

โดยไฟต์นี้ “นักรบ” พร้อมใส่สุดทุกอาวุธหวังสานต่อชัยชนะบนเวทีรายการใหญ่เป็นไฟต์ที่ 2 และเกาะกลุ่มจ่าฝูงของแรงกิ้งรุ่นนี้ต่อไป ขณะที่ “ก้องธรณี” ก็ต้องการได้รับการชูมือ เพื่อลุ้นโอกาสทะลุขึ้นไปติดท็อปไฟว์แรงกิ้งเป็นครั้งแรก งานนี้ใครจะเป็นฝ่ายเข้าวินคว้าแต้มชัยสุดสำคัญ แฟนมวยทั่วประเทศร่วมลุ้นใจระทึกไปพร้อมกันในศึก ONE Fight Night 26 เสาร์ที่ 7 ธันวาคมนี้

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.