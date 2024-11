อัดแน่นคุณภาพ! เปิดโปรแกรมเต็ม ONE ลุมพินี 89 ยอดไอคิว ท้าบวกคิริลล์ นำทีมเดือด

ONE ลุยสานต่อความเร้าใจให้แฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้ได้รับชม สัปดาห์นี้ศึก ONE ลุมพินี 89 จัดเต็มนักสู้ฝีมือดีบู๊สนุกบนสังเวียนกันทั้งสิ้น 12 คู่ ถ่ายทอดสดถึงผู้ชมทั่วทุกมุมโลกในอีกกว่า 190 ประเทศ จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายนนี้ เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.

คู่เอกนำรายการ “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” มวยซ้ายใจเด็ด วัย 22 ปี จากบุรีรัมย์ พกสถิติชนะ 4 ไฟต์ติด ท้าชนมวยหมัดอันตรายจากรัสเซีย “คิริลล์ โคมูทอฟ” วัย 26 ปี ที่ตั้งเป้าขอจัดการกำปั้นเจ้าถิ่นเป็นรายที่ 3 ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)

คู่รอง “เพชรน้ำโขง มงคลเพชร” นักมวยขาลุย วัย 20 ปี จาก สปป.ลาว กลับมากู้ชื่อหลังพ่ายไฟต์ล่าสุด โดยจะดวลกับ “ปฏักนิล ซินบีมวยไทย” จอมบู๊ไร้พ่าย วัย 21 ปี จากสุราษฎร์ธานี ที่ออกตามล่าชัย 3 ไฟต์ต่อเนื่อง ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 122 ป.

ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “ขุนศึก ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” นักกีฬาแข้งหนัก วัย 24 ปี มุ่งมั่นคืนฟอร์มเก่งวัดฝีมือ “เซมี ซานา” กำปั้นเก๋าเกม วัย 35 ปี ดีกรีแชมป์โลกมวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง 3 สมัย จากฝรั่งเศส ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.)

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 89

คู่เอก ยอดไอคิว อ.พิมลศรี vs คิริลล์ โคมูทอฟ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)

คู่รอง เพชรน้ำโขง มงคลเพชร vs ปฏักนิล ซินบีมวยไทย (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)

ทองลำพูน เอฟเอ.กรุ๊ป vs มังกร บูมเด็กเซียน (มวยไทย แคตช์เวต 119 ป.)

มหาหิน เพชรเกียรติเพชร vs ดิโอนาธา ซานโทส โทไบอัส (มวยไทย แคตช์เวต 118 ป.)

สองแผ่นดิน ช.แก้ววิเศษ vs โล่ทอง กรวยในเมืองยิมส์ (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)

ปอล ปาสกวล vs เพชรคีรี ป๋องเซเว่นฟาร์ม (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)

ขุนศึก ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ vs เซมี ซานา (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)

รุสตัม ยูนูซอฟ vs ทูฟิก ชาบิบี (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)

อูซาอีร์ อิสมออิลจอนอฟ vs ริกิโตะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)

ตังตัง สวนสุนันทายิม vs วากานะ สึจิอิ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)

มาร์วิน กีรานเต vs มูซา มูซาซาด (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)

อิมราน ซาติเอฟ vs จาโมลิดดิน รักห์มอนซ์นอฟ (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)