สาดความมัน! ชาติพยัคฆ์ นัดบู๊ภาค 2 คมเพชร คู่เอกนำทีมลุยศึก ONE ลุมพินี 104

ONE ลุมพินี 104 พร้อมเสิร์ฟความเร้าใจก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ส่งไปถึงผู้ชมใน 195 ประเทศทั่วโลก นำนักสู้มากฝีมือมาดวลเดือดบนเวทีทั้งสิ้น 12 คู่ โดยจะถ่ายทอดสดให้ทุกคนได้ร่วมเชียร์ไปพร้อมกันจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายนนี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.

คู่เอกของรายการ ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล จอมบู๊ไร้พ่าย 6 ไฟต์ วัย 26 ปี จากสตูล เปิดโอกาสให้

คมเพชร แฟร์เท็กซ์ มวยขวาดุดัน วัย 24 ปี จากเมืองย่าโมโคราช ได้ล้างตาในกติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) หลังเจอกันภาคแรก ชาติพยัคฆ์ เป็นฝ่ายเบียดชนะด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คู่รองของรายการ สรรเพชร ส.สละชีพ มวยเข่าหนัก วัย 24 ปี จากหนองคาย เพิ่งสะดุดแพ้ครั้งแรกมาในไฟต์ล่าสุด ตั้งเป้าขอเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ โดยจะปะทะกับ สตางค์ทอง ช.ห้าพยัคฆ์ นักสู้หนุ่มไฟแรง วัย 18 ปี จากศรีสะเกษ ที่พร้อมเดินหน้าลุยแหลกตามล่าแต้มชัยที่ 2 มาครอง ในกติกามวยไทย 130 ป.

ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ ซ่อนรัก แฟร์เท็กซ์ จอมบู๊พลังแกร่ง วัย 28 ปี จากเมียนมา โชว์ฟอร์มสวยงามเก็บชัยมารวดใน 5 ไฟต์หลัง ท้าชนเดือด ขุนพลน้อย ส.สมหมาย กำปั้นสายอึด วัย 32 ปี จากนครศรีธรรมราช ที่หวังเก็บชัย 3 ไฟต์ติด ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 104

คู่เอก ชาติพยัคฆ์ ศักดิ์สตูล vs คมเพชร แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)

คู่รอง สรรเพชร ส.สละชีพ vs สตางค์ทอง ช.ห้าพยัคฆ์ (มวยไทย 130 ป.)

อีสานเหนือ ระนองมวยไทย vs เดโช ป.บริรักษ์ (มวยไทย 130 ป.)

เพชรลำพูน หมวดดับลำปาง vs กริชเพชร พีเค.แสนชัย (มวยไทย 126 ป.)

ขุนศึก ม.กรุงเทพธนบุรี vs เพชร สวนหลวงรถยก (มวยไทย 114 ป.)

เพชรนิลมังกร น้ำแข็งไอซ์แลนด์ vs คชสิทธิ์ ท่าแซะยาสัตว์ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)

ซ่อนรัก แฟร์เท็กซ์ vs ขุนพลน้อย ส.สมหมาย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)

สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์ vs วาเนสซา โรมานอว์สกี (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)

อังเคล บาวซา vs โซฮีร์ เรมิดี (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)

อัลแบร์ ดา ซิลวา vs ฮิโรกิ นารูโอะ (คิกบ็อกซิ่ง 139 ป.)

คอนสแตนติน มาราเรสกูล vs รามาซาน ซูเลย์มานอฟ (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)

อีซีเกิล อิสิโดร vs สึกาสะ มิโซกูชิ (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)