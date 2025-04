แน่จริงก็ผ่านให้ได้! เสมาเพชร อาสารับน้อง รัสเซียอันตราย อับดัลลา

อัพดีกรีความเดือดเพิ่มอีก 1 คู่ ในศึก ONE Fight Night 31 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคมนี้ โดยประกบ “ซ้ายฟ้าผ่า” เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์ นักสู้อาวุธหนักจากเชียงใหม่ มาทดสอบของแรงอย่าง อับดัลลา ดายาคีเอฟ กำปั้นอันตรายจากรัสเซีย ที่จะเปิดตัวครั้งแรกบนเวที ONE (ใหญ่) ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต (135-145 ป.)

สำหรับ “เสมาเพชร” ถือเป็นอีกหนึ่งนักชกไทยที่มีประสบการณ์บนเวที ONE เจนจัดไม่น้อยหน้านักชกคนไหน หลังเคยผ่านประสบการณ์แลกเดือดบนเวทีแห่งนี้มาแล้วถึง 16 ไฟต์ โดยเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด 9 ครั้ง ซึ่งแบ่งเป็นการปิดเกมคู่ชกอีกถึง 4 ครั้งด้วยกัน อีกทั้งยังเคยเป็นถึงอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต และเคยมีชื่อติดอยู่ในตำแหน่งตัวท็อปของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต มายาวนาน

แม้ผลงานล่าสุดของ “เสมาเพชร” ในศึก ONE Fight Night 28 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จะเสียท่าถูก

“ฟิลิปเป โลโบ” คู่ปรับเก่าจากบราซิล ย้ำแค้นเอาชนะทีเคโอ ไปอย่างน่าเสียดาย จนทำให้ผลงานภาพรวมในช่วงหลังออกมาไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นัก แต่ด้วยความอันตรายจาก “หมัดซ้ายฟ้าผ่า” ที่เคยแผลงฤทธิ์เผด็จศึกคู่ชกมาแล้วถึง 4 รายก่อนหน้านี้ จึงทำให้ “เสมาเพชร” ยังถือว่าเป็นนักชกสุดอันตรายที่ใครก็ไม่สามารถประมาทได้ หากไม่อยากน้ำตาตกใน

ขณะที่ “อับดัลลา” จอมหมัดจากรัฐดาเกสถาน เปิดตัวใน ONE ลุมพินี อย่างร้อนแรงด้วยการเก็บชัยชนะไปได้ถึง 4 ไฟต์ติดต่อกัน ซึ่งแม้จะสะดุดพ่ายคะแนน “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” ในศึก ONE ลุมพินี 82 เมื่อเดือน ตุลาคม 2566 แต่เขาก็กลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อย่างรวดเร็วในอีก 2 เดือนต่อมา ในศึก ONE ลุมพินี 92 ด้วยการอัดน็อกนักชกดีกรีอดีตแชมป์มวยไทย 2 เวที อย่าง “สิบหมื่น โค้ชนาย” ตั้งแต่ยกแรก

ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 96 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้กลายเป็นค่ำคืนที่ “อับดัลลา” จะต้องจดจำไปตลอดชีวิต หลังเขาสามารถคว้าสัญญานักกีฬา ONE ฉบับที่ 23 มาครองได้สำเร็จ จากผลงานการ

ทุบน็อกยกแรก “อาเลสสิโอ มาลาเทสตา” จอมบู๊ฟอร์มแรงจากอิตาลี ซึ่งนับเป็นชัยชนะครั้งที่ 6 จาก 7 ไฟต์บนเวทีแห่งนี้ อีกทั้งยังเพิ่มสถิติชนะน็อกคู่ต่อสู้เป็นรายที่ 4 พร้อมคว้าโบนัส 3.5 แสนบาท ติดมือกลับบ้านเป็นครั้งที่ 2 อีกด้วย

โดยไฟต์นี้ “เสมาเพชร” ในฐานะนักชกเจนเวที ONE จะสวมบทรุ่นพี่สุดโหดหยุดความร้อนแรงของ “อับดัลลา” ที่หวังแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลกได้หรือไม่ แฟนมวยทั่วประเทศรอดูบทสรุปไปพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคมนี้

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 07.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.