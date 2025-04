ศรีสะเกษ ลัดฟ้าบุกญี่ปุ่น ดวลหมัดไคโตะ ลุ้นขยับขึ้นชิงแชมป์โลก

เมื่อวันที่ 11 เมษายน “แหลม” ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น อดีตแชมป์ โลก 2 สมัย พร้อมด้วย “เสี่ยฮุย” นายสุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์ ผู้จัดการส่วนตัว และนายสุภาพ บุญรอด เทรนเนอร์ ได้เดินทางออกจากประเทศไทย ไปยังประเทศญี่ปุ่นแล้ว โดยมีโปรแกรมชกกับ ไคโตะ ยามาซากิ นักชกวัย 26 ปีรองแชมป์รุ่น 122 ปอนด์ ในรายการ Cosme Felice Co., Ltd. presents You will be the Champion 22 ซึ่งจะมีขึ้นที่ซุมิโยชิ คอมมูนิตี เซ็นเตอร์ ในนครโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 13 เมษายนนี้

สำหรับไฟต์นี้ ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น อดีตแชมป์โลกในวัย 38 ปี ขยับจากพิกัดเดิม 115 ปอนด์ ไปชกในพิกัด 122 ปอนด์ ดวลกำปั้นกับ ไคโตะ ยามาซากิ นักมวยสร้างจากมุโตะ บ็อกซิ่งยิม สถิติชนะ 9 ครั้งแพ้ 1 ครั้ง ที่ซูมิยาชิ เวิร์ด เซนเตอร์ กรุงโอซาก้า โดยมีกำหนดชก 8 ยก

“เสี่ยฮุย” นายสุรชาติ พิสิฐวุฒินันท์ ผู้จัดการของศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในครั้งนี้ ศรีสะเกษไปชกอย่างมีหวัง และมีการฟิตซ้อมอย่างเต็มที่ โดยมีการจ้างนักมวยจากประเทศจีน มาเป็นคู่ซ้อมให้ถึง 2 คน และดูจากเทปคู่ชกแล้ว เราสู้ได้แน่นอน

“หากชนะกลับมาได้ อันดับโลกต้องเลื่อนขึ้น และอาจจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกอีกด้วย เพราะคนจัดนั้น เป็นโปรโมเตอร์ของเรียวอิจิ นิชิดะ แชมป์โลกรุ่น 118 ปอนด์ IBF แล้วเราเป็นรองแชมป์โลก อันดับ 8 ในรุ่นนี้อยู่ด้วย เขาอยากจะดูฟอร์มของเราก่อนว่าเจอกันแล้วจะสนุกขนาดไหน” เสี่ยฮุย กล่าว

เสี่ยฮุยกล่าวอีกว่า หากว่าแผนชกล้มแชมป์ของนิชิดะ กับ จุนโตะ นากาตานิ แชมป์โลกรุ่นเดียวกันของ WBC เจรจากันไม่สำเร็จ เป็นไปได้ที่เขาจะเลือกชกกับเรา เพราะชื่อเสียงของศรีสะเกษเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอยู่แล้ว หากเขาได้ชิงกับเรา ต้องได้รับความสนใจ ขายตั๋วได้แน่