สู้ให้หายข้องใจ! ก้องศึก ท้าชนภาค 2 ลำน้ำมูลเล็ก คู่เอกศึก ONE ลุมพินี 105

ONE ลุมพินี 105 เตรียมกลับมาสานต่อความมันในช่วงหลังจบเทศกาลสงกรานต์ โดยยกทัพจอมบู๊ฝีมือแถวหน้าของวงการมาสู้กันทั้งสิ้น 12 คู่ พร้อมให้แฟนมวยได้ร่วมเชียร์ ซึ่งจะถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายนนี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.

คู่เอกของรายการ “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” มวยอาวุธแน่น วัย 24 ปี จากเมืองย่าโมโคราช เปิดศึกรีแมตช์กับ “ลำน้ำมูลเล็ก ทีเด็ด99” ยอดมวยเชิงดี วัย 26 ปี จากบุรีรัมย์ ในกติกามวยไทย 137 ป. หลังเจอกันภาคแรกในศึก ONE ลุมพินี 97 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา “ก้องศึก เป็นฝ่ายชนะคะแนนไม่เอกฉันท์

คู่รองของรายการ “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” นักชกฝีมือแกร่ง วัย 26 ปี จากนครศรีธรรมราช หวนคืนรายการครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ปี ลุ้นชิงแต้มชัยกู้ศรัทธากับ “ธานท์ ซิน” จอมบู๊สายแข็ง วัย 20 ปี จากเมียน ที่ฟอร์มแผ่วสะดุดแพ้รวดในสองไฟต์หลังสุด โดยจะสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)

คู่เอกภาคอินเตอร์ “หลิว เมิงหยาง” นักสู้ไฟแรง วัย 22 ปี จากจีน ที่เปิดตัวสวยเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล คนปัจจุบันมาได้ ปะทะ “โมฮัมหมัด เซียซารานี” กำปั้นมาดกวนวัยเดียวกันจากอิหร่าน ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 105

คู่เอก ก้องศึก แฟร์เท็กซ์ vs ลำน้ำมูลเล็ก ทีเด็ด99 (มวยไทย 137 ป.)

คู่รอง เพชรสุขุมวิท บอยบางนา vs ธานท์ ซิน (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)

บัวเขียว ป.เปาอินทร์ vs ยาคุบ โพสลอว์สกี (มวยไทย 140 ป.)

เก้าแต้ม แฟร์เท็กซ์ vs ทวนทอง แป๊ะสายสี่ (มวยไทย 129 ป.)

เพชรวังหิน ลูกพระยาไกรภักดี vs จรัสชัย แม็กจันดี (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)

ฟ้าลิขิต นายกจอยปราจีน vs หนึ่งธรณี พ.หอมกลิ่น (มวยไทย 113 ป.)

หลิว เมิงหยาง vs โมฮัมหมัด เซียซารานี (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)

เพชรหัวหิน จิตรเมืองนนท์ vs อูเบด ฮัสเซน (มวยไทย 132 ป.)

รีดสวาน นอร์ซาห์มี vs โชตะ เทซูกะ (มวยไทย 137 ป.)

ไม้ซางเงิน ส.ยิ่งเจริญการช่าง vs อิสเซอิ โยนาฮะ (มวยไทย 122 ป.)

อิวาน บอนดาร์ชัค vs อับดุลกาชี กาซิเอฟ (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)

โรดริโก มาเรลโล vs เดนนี ซิสตี (ปล้ำจับล็อก รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)