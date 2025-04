เจค พอล ห้าวต่อ เตรียมดวลกำปั้นอดีตแชมป์โลก ชาเวซ จูเนียร์ 28 มิ.ย.นี้

เจค พอล ยูทูบเบอร์ดังชาวอเมริกันซึ่งผันตัวเป็นนักมวย เตรียมขึ้นสังเวียนดวลกำปั้นกับฮูลิโอ ซีซาร์ ชาเวซ จูเนียร์ อดีตแชมป์มวยโลกชาวเม็กซิกัน ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 28 มิถุนายนนี้

ก่อนหน้านี้ พอลหันมาเอาดีเรื่องการชกมวยจริงๆ จังๆ มีสถิติชก 12 ครั้ง ชนะ 11 (ชนะน็อก 7) แพ้ 1 โดยไฟต์ล่าสุดที่ได้รับความสนใจจากชาวโลกคือการดวลกำปั้นกับไมก์ ไทสัน อดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวต 3 สถาบันหลัก วัย 58 ปี และเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าเป็นมวยปาหี่หรือมวยโชว์ เนื่องจากไทสันอายุมากแล้ว และสุขภาพไม่ดีเหมือนเดิม

สำหรับชาเวซ จูเนียร์ ปัจจุบันอายุ 39 ปี เป็นลูกชายของอดีตตำนานแชมป์โลก 3 รุ่น ฮูลิโอ ซีซาร์ ชาเวซ โดยตัวจูเนียร์เคยครองเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นมิดเดิลเวตของสภามวยโลก (ดับเบิลยูบีซี) ระหว่างปี 2011-2012 มีสถิติการชก 62 ครั้ง ชนะ 54 (ชนะน็อก 34) แพ้ 6 เสมอ 1 ไม่มีผลการชก 1 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2021 ถึงปัจจุบัน เขาได้ชกจริงจังแค่เพียงไฟต์เดียวเท่านั้น

Five years ago, I stepped into the ring for my pro debut after 1 amateur fight, and every fight since has been a step towards becoming world champion. I just defeated the baddest man on the planet and broke multiple records, and now I’m going against a former world champion with… pic.twitter.com/Gah6tqQofG

— Jake Paul (@jakepaul) April 18, 2025