เดือดทุกคู่! พันฤทธิ์ รับน้องใหม่ สุขสวัสดิ์ นำทัพลุยศึก ONE ลุมพินี 106

ONE ลุมพินี 106 กลับมามอบความสนุกให้แฟนกีฬาต่อสู้หายคิดถึง โดยนำนักกีฬามากฝีมือมาประชันเดือดบนสังเวียนทั้งสิ้น 12 คู่ พร้อมให้ทุกคนได้ร่วมเชียร์ ซึ่งจะส่งต่อความมันไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคมนี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.

คู่เอกของรายการ “พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี” จอมบู๊ขาลุย วัย 28 ปี จากพัทลุง สะดุดแพ้รวดมาใน 2 ไฟต์หลังสุด ขอกู้คืนฟอร์มเก่งรับน้องใหม่ดีกรีแน่น “สุขสวัสดิ์ พีเค.แสนชัย” นักสู้อาวุธหนัก วัย 24 ปี จากสุรินทร์ ที่หวังสร้างชื่อแจ้งเกิดให้ทุกคนได้จดจำ โดยจะวัดฝีมือกันในกติกามวยไทย 140 ป.

คู่รองของรายการ “เพชรบ้านไร่ สิงห์มาวิน” มวยเข่าดุดัน วัย 24 ปี จากพัทลุง เปิดศึกแย่งชิงแต้มชัย 3 ไฟต์ติดกับ “บันลือโลก ศิษย์วัชรชัย” นักสู้อาวุธหนัก วัย 28 ปี จากสกลนคร ที่เช็กบิลคู่ชกแบบไม่ครบยกมา 2 ไฟต์รวด โดยทั้งคู่พร้อมสู้กันในกติกามวยไทย 113 ป.

ขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์ ประกบสองหนุ่มไฟแรงมาดวลกันระหว่าง “รุสตัม ยูนูซอฟ” มวยฟอร์มฮอต วัย 18 ปี จากรัสเซีย เจ้าของผลงาน 3 ไฟต์ไร้พ่ายในรายการนี้ และ “อัลฟี พอนติง” กำปั้นใจเด็ด วัย 19 ปี จากสหราชอาณาจักร ที่หวังหยิบแต้มชัยแรกให้ได้ โดยพร้อมบู๊กันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 106

คู่เอก พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี vs สุขสวัสดิ์ พีเค.แสนชัย (มวยไทย 140 ป.)

คู่รอง เพชรบ้านไร่ สิงห์มาวิน vs บันลือโลก ศิษย์วัชรชัย (มวยไทย 113 ป.)

ฉลามดำ ส.บุญมีฤทธิ์ vs ซื่อสัตย์ มานพยิม (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)

เพชรภูผา เอกปู่ยีนส์ vs ชาติทวี นายกจอยปราจีน (มวยไทย 128 ป.)

ยอดเสกสรร รถสวยจ่าเจต vs เซน โลน ชอว์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)

ขุนพล อ.อู๊ดอุดร vs อับเดสซามี เรนิมี (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)

รุสตัม ยูนูซอฟ vs อัลฟี พอนติง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)

คาซาน ซาโลมอฟ vs พญาครุฑ เสือจันถกมวยไทย (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)

ซิลวิอู วิเตซ vs โทโมกิ ซาโตะ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)

เฉิง ยี่ หยาง vs ชูริ ซากาโยริ (คิกบ็อกซิ่ง 118 ป.)

ชายัน ออร์ซัค vs ยูเบิร์ต โกเมซ (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)

โคเชน อากานอฟ vs วาเลรี กูซารอฟ (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)