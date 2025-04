ความท้าทายใหม่! อัสลามจอน ขึ้นรุ่นฟลายเวตครั้งแรก ชนเด็ดดวงเล็ก

ONE เดินหน้าเสิร์ฟความมันให้แฟนมวยได้รับชมกันอย่างต่อเนื่อง ในศึก ONE ลุมพินี 107 วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคมนี้ โดยคู่เอกนำรายการ “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” จอมบู๊ไฟแรงสูง วัย 21 ปี จากอุซเบกิสถาน จะขึ้นชกในรุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เป็นครั้งแรก ซึ่งจะต้องพิสูจน์ฝีมือกับ “เด็ดดวงเล็ก วันของโอม MBK” นักชกดีกรีแชมป์ Road To ONE Thailand ซีซัน 1 และเคยมีชื่อเป็นตัวท็อปของแรงกิง ONE รุ่นนี้มาก่อน

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา “อัสลามจอน” โชว์ฝีมือมวยยอดเยี่ยมจากการกวาดชัยชนะได้ 6 ไฟต์รวดที่ลงแข่งขันในรายการนี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการสยบนักชกไทยได้ทั้งหมด และ 3 ไฟต์เป็นการปราบคู่ชกได้แบบไม่ครบยก

โดยผลงานล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ “ป้อมเพชร พานทองยิม” ในศึก ONE ลุมพินี 88 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 ส่งให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยดาวรุ่งน่าจับตา

การกลับมาครั้งนี้ “อัสลามจอน” จะท้าทายความสามารถของตัวเองด้วยการขยับเพิ่มน้ำหนักจากที่ชกในพิกัด 128-130 ป. ขึ้นมาสู่รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เป็นครั้งแรก

ขณะที่ “เด็ดดวงเล็ก” มีดีกรีเป็นถึงแชมป์ Road To ONE Thailand ซีซั่นแรก ผ่านการปะทะกับเหล่าบรรดานักชกมากฝีมือมากมายบนเวทีแห่งนี้ และเคยมีตำแหน่งเป็นถึงผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ส่วนในปัจจุบันเขาถือครองสถิติรวม ชนะ 5 ครั้ง จาก 8 ไฟต์ ที่ลงแข่งขันในรายการของ ONE

อย่างไรก็ตาม ผลงาน 2 ไฟต์ที่ผ่านมา เขาต้องประสบกับความปราชัย โดยเริ่มจากการพ่ายคะแนนเอกฉันท์ต่อ “นักรบ แฟร์เท็กซ์” ในศึก ONE Fight Night 24 เมื่อเดือนสิงหาคม 2567 และพลาดท่าถูก “อัสซาดูลาห์ อิมานกาซาลิเอฟ” มวยหมัดโหดรัสเซียน็อกตั้งแต่ยกแรกในศึก ONE ลุมพินี 90 เมื่อเดือนธันวาคม 2567 การกลับมาครั้งนี้จึงถือเป็นไฟต์กู้ศรัทธาและเรียกความมั่นใจของตัวเอง

การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกไฟต์ที่น่าจับตามองระหว่างสองมวยไทยดาวรุ่งมากฝีมือโดย “อัสลามจอน” จะสามารถยืดสถิติไร้พ่ายเป็นไฟต์ที่ 7 และเปิดตัวสวยในรุ่นฟลายเวตได้หรือไม่ “เด็ดดวงเล็ก” ที่มุ่งมั่นตั้งใจกลับมาพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักกีฬา ONE จะเป็นผู้ให้คำตอบ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคมนี้ ห้ามพลาดชม!

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.