เจ็บซ้ำ! แสตมป์ ถอนตัวศึก ONE 173 สละตำแหน่งราชินี ONE MMA รุ่นอะตอมเวต

วัน แชมเปียนชิพ (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศข่าวใหญ่ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ได้รับบาดเจ็บในระหว่างพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่า ส่งผลให้ต้องถอนตัวจากการป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) กับ เดนิส แซมโบอันกา แชมป์เฉพาะกาลของรุ่น ในศึก ONE 173 ซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นที่สังเวียน บอล อารีนา เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2568

เนื่องจากคู่เอกของรายการระหว่าง “แสตมป์ vs เดนิส” ถูกยกเลิก รวมถึงไฟต์ชิงแชมป์โลกอีกหลายคู่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ จึงทำให้ ONE ต้องเลื่อนอีเวนต์นี้ออกไปจัดในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 ณ สังเวียน บอล อารีนา

ทั้งนี้ “แสตมป์” ต้องพักการแข่งขันเกือบ 2 ปี จากอาการบาดเจ็บ และไม่สามารถทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกได้ เธอจึงตัดสินใจสละบัลลังก์ราชินีของรุ่นนี้ที่ได้ครองมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ส่งผลให้ “เดนิส” ซึ่งเป็นแชมป์โลกเฉพาะกาลในปัจจุบัน ได้รับการสถาปนาให้ขึ้นเป็น แชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต อย่างเป็นทางการ

นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของ ONE ได้กล่าวถึงอาการบาดเจ็บของ “แสตมป์” และการเลื่อนจัดการแข่งขันในครั้งนี้ออกไปว่า เรารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ได้รับข่าวการบาดเจ็บของ แสตมป์ และขอให้เธอฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงเป็นปกติโดยเร็วที่สุด หลังจากพิจารณาทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว น่าเสียดายที่เราไม่สามารถหาข้อสรุปที่ลงตัวได้ จึงจำเป็นต้องตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันในเดนเวอร์ออกไปเป็นวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 แทน

“เมื่อ ONE จะกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งในสหรัฐอเมริกา เราต้องการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่แฟนๆ ชาวอเมริกันที่รักทั้งหลาย ผ่านการแข่งขันที่สนุก ตื่นเต้น และน่าจดจำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สหรัฐอเมริกายังคงเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญลำดับต้น ๆ ของ ONE และพันธมิตรระดับโลกของเรา และเราจะยังคงเดินหน้ารักษาสถานภาพที่แข็งแกร่งในภูมิภาคนี้เอาไว้ ผ่านการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ของอเมริกาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังจะมีการจัดอีเวนต์อื่นๆ ในอนาคตด้วย”

สำหรับแฟนที่ซื้อตั๋วเข้าชมศึก ONE 173 ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2568 ไปแล้ว จะได้รับการติดต่อจาก Ticketmaster โดยท่านสามารถเลือกขอคืนเงินเต็มจำนวน หรือเก็บตั๋วไว้สำหรับการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 แทน หากประสบปัญหาหรือมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า [email protected]