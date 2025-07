คัมภีร์เทวดา อาสาสอนมวยไทย เอลบรุส คู่รองศึก ONE ลุมพินี 117

คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล นักชกดีกรีแชมป์ Road To ONE Thailand ซีซั่น 3 วัย 22 ปี จากสุรินทร์ คว้าโอกาสกลับมาพิสูจน์ฝีมืออีกครั้ง พบกับ เอลบรุส ออสมานอฟ นักสู้เชิงสูง วัย 24 ปี จากรัสเซีย ที่จะข้ามสายมาชกภายใต้กติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ปอนด์) เป็นครั้งแรก ในคู่รองของศึก ONE ลุมพินี 117 ที่จะระเบิดความมันไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคมนี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น.

ไฟต์นี้ถือเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญของ คัมภีร์เทวดา ว่าเขาจะสามารถเก็บชัยชนะเพื่อแจ้งเกิดบนเวที ONE ลุมพินี ได้หรือไม่ หลังจากเปิดตัวไม่ได้ดั่งใจในไฟต์แรก ขณะที่ เอลบรุส ซึ่งจะขึ้นชกมวยไทยครั้งแรกใน ONE พร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อเอาชนะให้ได้

สำหรับ คัมภีร์เทวดา เป็นน้องชายแท้ๆ ของนักชกดาวดัง ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี ที่ในอดีตเคยโลดแล่นบนเวที ONE (ใหญ่) สร้างชื่อโด่งดังไปทั่วประเทศ จากการระเบิดฟอร์มคว้าเข็มขัดแชมป์ Road To ONE Thailand ซีซั่น 3 รุ่นมวยไทยชาย 64 กก. พร้อมคว้าสัญญา ONE มาครองในช่วงปลายปี 2567

คัมภีร์เทวดา ได้โอกาสเปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 109 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา แต่กลับแจ้งเกิดไม่สำเร็จ ถูก อาเลสสิโอ มาลาเทสตา จากอิตาลี อัดน็อกไปในยกที่ 2 การกลับมาครั้งนี้ คัมภีร์เทวดา จึงพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อพิสูจน์ฝีมือระดับแชมป์ Road To ONE อีกครั้ง ด้วยการประเดิมเก็บแต้มชัยแรกในรายการนี้ให้ได้

ADVERTISMENT

ด้าน เอลบรุส คือหนึ่งในนักชกต่างชาติที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นบนเวที ONE ลุมพินี ด้วยการทำผลงานเก็บชัยชนะ 6 ไฟต์ติดต่อกันตั้งแต่เปิดตัว ก่อนที่ไฟต์ล่าสุด เส้นทางไร้พ่ายของเขาจะต้องสะดุดลง และลิ้มรสความปราชัยครั้งแรก ด้วยน้ำมือของ ยูกิ โยซะ นักชกจากญี่ปุ่น ที่โชว์เพลงแข้งไล่เตะเล่นงานจนคว้าชัยไปได้ด้วยคะแนนเอกฉันท์

ไฟต์นี้ เอลบรุส จะเปิดรับความท้าทายครั้งใหญ่ ด้วยการข้ามสายจากคิกบ็อกซิ่งมาชกมวยไทยครั้งแรกใน ONE ซึ่งน่าสนใจมากว่าเขาจะสามารถแจ้งเกิดได้หรือไม่ เมื่อต้องพบกับคู่ชกดีกรีนักกีฬา ONE อย่าง คัมภีร์เทวดา ที่ผ่านประสบการณ์มวยไทยมาอย่างโชกโชน

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH