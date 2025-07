ตัวตึงทั้งนั้น! รุ่งราวี-ซุปเปอร์เกิร์ล-เสือคิม ยกทัพลุยศึก ONE Fight Night 34

เปิดโปรแกรมเต็มของศึก ONE Fight Night 34 เสิร์ฟคู่มวยคุณภาพอัดแน่นตลอดทั้งรายการ ชูโรงด้วยคู่ชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย ร่วมด้วยการแสดงฝีมือของ 3 ตัวแทนนักกีฬาไทย ประกอบด้วย รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง, แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล และเสือคิม สจ.โต้งปราจีน พร้อมส่งสัญญาณสดสู่ผู้ชมใน 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี รามอินทรา กรุงเทพฯ ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคมนี้

คู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) ระหว่าง รีเกียน เออร์เซล นักสู้ฝีมือเฉียบ วัย 32 ปี จากซูรินาม เตรียมป้องกันเข็มขัดเป็นครั้งที่ 3 พบกับผู้ท้าชิงหน้าใหม่ไฟแรง จอร์จ จาร์วิส วัย 24 ปี จากสหราชอาณาจักร

คู่รอง รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง จอมสาดแข้ง วัย 28 ปี จากอุบลราชธานี มาพบกับ ยูเซฟ อัสซูอิก นักชกจอมแกร่ง วัย 29 ปี ตัวแทนจากเดนมาร์ก-โมร็อกโก ที่ไม่แพ้ใครมานาน 6 ปี ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต

ด้าน แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล นักสู้สาวแกร่ง วัย 21 ปี เจ้าของฉายา “เจ้าแม่เข่ายัดไส้” ได้คิวกลับมาเรียกศรัทธาในรอบเกือบ 2 ปี พบกับ เทโอโดรา คิริโลวา นักชกสาวจอมเก๋า วัย 34 ปี จากบัลแกเรีย ในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)

นอกจากนี้ ยังมี เสือคิม สจ.โต้งปราจีน กำปั้นจอมดุ วัย 29 ปี จากจันทบุรี จะมาปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีใหญ่ในฐานะนักกีฬา ONE น้องใหม่ ปะทะ ซาเฟอร์ ซายิก จอมบู๊ลีลาพลิ้ว วัย 26 ปี จากตุรกี ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 34

คู่เอก รีเกียน เออร์เซล vs จอร์จ จาร์วิส (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)

คู่รอง รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง vs ยูเซฟ อัสซูอิก (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)

แกรี โทนอน vs ชามิล กาซานอฟ (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)

เบน ไทแนน vs คิริลล์ กรีเชนโก (MMA รุ่นเฮฟวี่เวต 225-265 ป.)

แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล vs เทโอโดรา คิริโลวา (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)

เจเรมี ปาคาทิว vs เอลเบก อาลีซอฟ (MMA รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)

คัง จี วอน vs ริวโก ทาเคอูชิ (MMA รุ่นเฮฟวี่เวต 225-265 ป.)

เสือคิม สจ.โต้งปราจีน vs ซาเฟอร์ ซายิก (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)

ชามิล อาดูคอฟ vs เอลลิส บาร์โบซา (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)