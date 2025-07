เดือดทุกคู่! เปิดโปรแกรมเต็มศึก ONE ลุมพินี 117 ยอดไอคิว ชนแกร่ง อาเลสสิโอ

แฟนกีฬาต่อสู้ร่วมลุ้นสนุกกันต่อ เปิดโปรแกรมเต็มในศึก ONE ลุมพินี 117 นำทัพนักสู้ 12 คู่ มาดวลอาวุธแกร่งบนสังเวียน พร้อมถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก โดยคู่เอก “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” ขอสานต่อฟอร์มแรงสยบแกร่ง “อาเลสสิโอ มาลาเทสตา” จากอิตาลี เตรียมเปิดฉากความมันที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคมนี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.

คู่เอกของรายการ “ยอดไอคิว อ.พิมลศรี” มวยซ้ายดุดัน วัย 23 ปี จากบุรีรัมย์ ลุ้นเก็บชัย 8 ไฟต์ต่อเนื่อง เพื่อพิชิตฝันคว้าสัญญา ONE ให้ได้ โดยมี “อาเลสสิโอ มาลาเทสตา” นักชกเชิงสูง วัย 23 ปี จากอิตาลี ยืนเป็นก้างขวางคออยู่ เตรียมแลกเดือดกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต (135-145 ป.)

คู่รอง “คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล” กำปั้นพลังแกร่ง วัย 22 ปี จากสุรินทร์ แชมป์ Road To ONE Thailand ซีซั่น 3 ได้กลับมาแก้ตัวพิสูจน์ฝีมือตัวเอง โดยต้องทำหน้าที่รับน้อง “เอลบรุส ออสมานอฟ” มวยลีลาพลิ้ว วัย 24 ปี จากรัสเซีย ที่จะขอข้ามสายมาชกในกติกามวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต เป็นครั้งแรกใน ONE

ขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์ “ไทสัน แฮร์ริสัน” มวยบู๊สนุก วัย 24 ปี จากออสเตรเลีย หวนโชว์ผลงานในรอบ 1 ปีเศษ พร้อมลุยวัดฝีมือแกร่งกับ “เคนดู เออร์วิง” นักสู้หมัดอันตราย วัย 25 ปี จากสหรัฐอเมริกา ที่หวังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาเก็บชัยอีกครั้ง โดยทั้งคู่จะดวลกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 117

คู่เอก ยอดไอคิว อ.พิมลศรี vs อาเลสสิโอ มาลาเทสตา (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)

คู่รอง คัมภีร์เทวดา สิทธิกุล vs เอลบรุส ออสมานอฟ (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)

วัชรพล เหล่าโชคเจริญราชสีห์ vs เด่น ศิษย์นายกทวีปตะพง (มวยไทย 119 ป.)

ฤทธิเดช ส.สมหมาย vs แมมมอส ส.สละชีพ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)

ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัย vs ยอดศิลา ช.ห้าพยัคฆ์ (มวยไทย 119 ป.)

ตังตัง ส.เดชะพันธ์ vs จี เชง ฟีบิ โล (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)

ไทสัน แฮร์ริสัน vs เคนดู เออร์วิง (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)

มาร์ติน พาร์รา vs อันโตนิโอ ปิอานา (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)

อูซาอีร์ อิสมออิลจอนอฟ vs คิโยโตะ ทากาฮาชิ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)

อาร์เธอร์ คลอปป์ vs เรียวตะ นากาโนะ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)

อเล็กซานเดอร์ ข่าน vs เฉา ฝูจุ้น (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)

โมอิซิส โลอิส อิโลกอน vs โจเอล วาสเกซ (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)