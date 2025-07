เด็ดทุกคู่! กางโปรแกรมเต็ม ONE ลุมพินี 118 คู่เอก วรพล vs โซเนอร์ 1 ส.ค.นี้

เตรียมรับความมันแบบไม่ขาดตอน ต้อนรับเดือนแปดของปีกับโปรแกรมเต็มในศึก ONE ลุมพินี 118 ที่ขนนักกีฬา 12 คู่ มาทดสอบฝีมือกันบนสังเวียน พร้อมถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก โดยคู่เอก “วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” ท้าชนภาค 3 “โซเนอร์ เซน” จากตุรกี พร้อมซัดไม่ยั้ง ณ สนามมวยเวทีลุมพินี

(รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคมนี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.

คู่เอกของรายการเปิดศึกไตรภาคหาบทสรุปให้ชัดเจน ระหว่าง “วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” มวยอาวุธแน่น วัย 22 ปี จากบุรีรัมย์ ดวลคู่ปรับเก่า “โซเนอร์ เซน” จอมบู๊หมัดดุดัน วัย 28 ปี จากตุรกี ในกติกามวยไทย 142 ป. หลังก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างผลัดกันแพ้ชนะมาคนละครั้ง

คู่รอง “สุขสวัสดิ์ พีเค.แสนชัย” นักสู้อาวุธจัดจ้าน วัย 24 ปี จากสุรินทร์ ได้ฤกษ์กลับมาแก้มือ หลังต้องเปิดตัวด้วยความพ่ายแพ้ โดยเตรียมทดสอบพลังสดของ “ก้องกุลา จิตรเมืองนนท์” มวยหนุ่มใจสู้ วัย 19 ปี จากร้อยเอ็ด ที่ขอเก็บชัยต่อเนื่องเป็นไฟต์ที่ 2 ในกติกามวยไทย 141 ป.

ขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์ประกบสองนักชกต่างชาติอาวุธเด็ดมาสู้กัน “โอทิส แว็กฮอร์น” นักมวยขาลุย วัย 23 ปี จากสหราชอาณาจักร ที่สะดุดแพ้มาใน 2 ไฟต์หลัง พบกับ “ฮาคิม บาห์” กำปั้นสายแข็ง วัย 28 ปี ตัวแทนฝรั่งเศส/โมร็อกโก ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)

ADVERTISMENT

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.

โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 118

คู่เอก วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม vs โซเนอร์ เซน (มวยไทย 142 ป.)

คู่รอง สุขสวัสดิ์ พีเค.แสนชัย vs ก้องกุลา จิตรเมืองนนท์ (มวยไทย 141 ป.)

ฉัตรเพชร สจ.โต้งปราจีน vs เก้ากะรัต ส.เทียนโพธิ์ (มวยไทย 140 ป.)

ปอล ปาสกวล vs สิงห์ธนวัฒน์ นกยีนส์ลาดกระบัง (มวยไทย 126 ป.)

เพชร สวนหลวงรถยก vs ฟ้าลิขิต นายกจอยปราจีน (มวยไทย 114 ป.)

รีฟดีน มาสดอร์ vs เบอร์หนึ่ง ส.สละชีพ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)

โอทิส แว็กฮอร์น vs ฮาคิม บาห์ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)

ชามา ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ vs โลแกน ชาน (มวยไทย 140 ป.)

จาง จินเทา vs ฮิโรกิ นารูโอะ (คิกบ็อกซิ่ง 139 ป.)

ม่อน ยอดทาสัย vs โคจิโร ชิบะ (คิกบ็อกซิ่ง 119 ป.)

คาร์ลอส อัลวาเรซ vs นาคิน แซต (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)

จาน เมนาร์ด อาโตเล vs กาเบรียลเล ลีโอเน็ตติ (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)