ไม่ต้องรอนาน! ยูกิ โยซะ เปิดบ้านดวลแข้ง ซุปเปอร์เล็ก ศึก ONE 173

ONE ประกาศอัดคู่เพิ่ม เติมความมันในศึก ONE 173 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ที่สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย “ยูกิ โยซะ” ซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งเจ้าถิ่น เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) โดยทั้งคู่จะวัดพลังแข้งกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)

หลังจากเรียกหากันไปมาผ่านโซเชียลกันได้พักใหญ่ ในที่สุด ONE ก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆ รอนาน จัดให้ทั้งคู่ได้ดวลกันให้รู้ดำรู้แดงบนสังเวียนอย่างรวดเร็วทันใจ ซึ่งต้องรอลุ้นกันว่า “เครื่องจักรนักเตะ” จากแดนสยาม จะปรามความห้าวของนักชกคิกบ็อกซิ่งตัวท็อปแห่งแดนซามูไรได้หรือไม่?

“ยูกิ” กำลังอยู่ในช่วงพีกสุดขีด นับตั้งแต่เปิดตัวในฐานะนักกีฬา ONE เขากวาดชัยมาแล้ว 2 ไฟต์รวด เริ่มจากการหยุดสถิติไร้พ่ายของ “เอลบรุส ออสมานอฟ” นักชกรัสเซีย ในศึก ONE ลุมพินี 109 เมื่อเดือนพฤษภาคม ก่อนจะสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ ด้วยการโค่น “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต และมือวางอันดับ 3 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต ในศึก ONE ลุมพินี 116 เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ครั้งนี้ “ยูกิ” ตั้งเป้าจะประกาศศักดาปราบ “ซุปเปอร์เล็ก” ต่อหน้าแฟนมวยในบ้านเกิด เพื่อลุ้นมีชื่อเข้าสู่แรงกิง และปูทางสู่การชิงบัลลังก์ในอนาคต

ด้าน “ซุปเปอร์เล็ก” เป็นเจ้าของสถิติสวยหรู กวาดชัยชนะมาแล้วมากถึง 15 จาก 17 ไฟต์ในรายการนี้ รวมถึงชนะในกติกาคิกบ็อกซิ่งถึง 4 ครั้ง โดยหนึ่งในนั้นคือการชนะคะแนนเอกฉันท์ “ทาเครุ เซกาวา” เพื่อนร่วมทีมของ “ยูกิ” ในศึก ONE 165 เมื่อเดือนมกราคม 2567 ปัจจุบันเขาคือเจ้าบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต และยังรั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 5 ในแรงกิ้งคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวตอีกด้วย

โดยครั้งนี้ “ซุปเปอร์เล็ก” จะลงแข่งขันกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 2 ปี ซึ่งถือเป็นการเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีในฐานะนักชกจากแรงกิงที่ต้องรักษาเก้าอี้ไว้ให้มั่น เพื่อเปิดอีกหนึ่งเส้นทางสู่บัลลังก์ของรุ่นนี้ต่อไป

ทั้ง “ยูกิ” และ “ซุปเปอร์เล็ก” ต่างขึ้นชื่อเรื่องแข้งสุดอันตรายเป็นไม้ตายประจำตัว ต้องรอดูว่าในการปะทะกันครั้งนี้ แข้งใครจะแกร่งกว่ากัน วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ห้ามพลาดชม!

แฟนกีฬาสามารถซื้อบัตรเข้าชมในสนามได้แล้ววันนี้ผ่านทาง ONEFC.com/one173/ และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เว็บไซต์ ONEFC.com