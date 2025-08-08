มาช้าแต่มานะ! กิ่งซางเล็ก พร้อมดวล ธานท์ ซิน คู่รองศึก ONE ลุมพินี 120
“กิ่งซางเล็ก ว.คําชํานาญ” มวยอาวุธหนัก วัย 24 ปี จากบุรีรัมย์ สลัดอาการป่วยพร้อมขึ้นสังเวียนเจอคู่ชกที่จองตัวกันไว้แต่เดิม “ธานท์ ซิน” นักสู้หัวใจสิงห์ วัย 20 ปี จากเมียนมา ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) โดยจะขึ้นป้ายเป็นคู่รองของศึก ONE ลุมพินี 120 วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคมนี้
เดิมทีคู่นี้ถูกวางให้เป็นคู่เอกในศึก ONE ลุมพินี 119 แต่ “กิ่งซางเล็ก” ต้องถอนตัวเนื่องจากป่วยกะทันหัน ทำให้การเผชิญหน้าระหว่างทั้งคู่ต้องเลื่อนออกไป ตอนนี้ ทั้งคู่พร้อมเปิดศึกด้วยความฟิตเต็มร้อยเพื่อชิงชัยชนะครั้งสำคัญ
“กิ่งซางเล็ก” เพิ่งฝ่ามรสุมลูกใหญ่จากความพ่ายแพ้ 4 จาก 5 ไฟต์แรก กลับมาแจ้งเกิดได้อย่างงดงาม ด้วยการโชว์ท่าไม้ตาย “ขว้างจักรนารายณ์” น็อก “อเล็กเซย์ บาลีโก” มวยหมัดหนักจากรัสเซีย ด้วยเวลาเพียง 53 วินาที ในศึก ONE ลุมพินี 115 เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
หลังจากคลาดกับ “ธานท์ ซิน” ในการประกบรอบแรก ครั้งนี้เขาฟื้นตัวจากอาการป่วย มุ่งมั่นกลับมาสานต่อฟอร์มแรงต่อเนื่องเป็นไฟต์ที่ 2 ให้ได้
ด้าน “ธานท์ ซิน” เคยเปิดตัวได้สวยในรายการนี้ ด้วยการปราบ 2 นักชกไทยแบบไม่ครบยก แต่หลังจากนั้น เขากลับไม่ผ่านด่าน 2 นักชกซุปตาร์ โดยพ่ายน็อกให้ “ทาเครุ เซกาวา” เมื่อปลายปีที่แล้ว และตามด้วยการพ่ายทีเคโอต่อ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” ในศึก ONE 170 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ เขาเคยมีคิวขึ้นสังเวียนมาแล้วถึง 2 ครั้ง แต่กลับต้องพลาดไปทั้งหมด เริ่มจากการถูกประกบคู่กับ “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” ในศึก ONE ลุมพินี 105 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ต้องถอนตัวเพราะตรวจสุขภาพไม่ผ่าน
ถัดมาในศึก ONE ลุมพินี 119 เขาก็พลาดโอกาสเผชิญหน้า “กิ่งซางเล็ก” ไปอีกครั้ง ทำให้การคัมแบ็กรอบนี้ถือเป็นการกลับคืนสู่สังเวียนในรอบเกือบ 7 เดือน โดยเจ้าตัวเตรียมความฟิตมาแบบเต็มร้อย เพื่อกลับมาล่าชัยอีกครั้ง
ต่างฝ่ายต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือการโชว์ฝีมือเพื่อพิสูจน์ตัวเองบนสังเวียน ต้องรอลุ้นกันว่าใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยในไฟต์สำคัญ ศุกร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ ห้ามพลาดชม!
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.