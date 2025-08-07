โค้ชวิจารณ์ แฮปปี้กำปั้นยังเติร์กฉายแววรุ่ง ในศึกมวยสากลยู 19-ยู 22 ชิงแชมป์เอเชีย
พ.ต.ท.วิจารณ์ พลฤทธิ์ หัวหน้าสต๊าฟโค้ชมวยสากลทีมชาติไทย พอใจผลงานทีมมวยอายุไม่เกิน 19 ปี เชื่อก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ได้ ในศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี2568 รุ่นอายุไม่เกิน 19ปี และ 22 ปี (Asian BoxingU19&U22 Championships Bangkok 2025) ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก
การแข่งขันเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ มวยสากลชิงแชมป์เอเชีย อายุไม่เกิน 19 ปี ทีมกำปั้นไทย ชก 3 คนในช่วงเช้าและช่วงเย็นอีก 2 ราย ใครชนะการันตรีเหรียญทองแดง
เริ่มต้นที่รุ่น 50 กิโลกรัม ชาย เกียรติศักดิ์ สุขวี นักชกวัย 18 ปี จากร้อยเอ็ด มุมน้ำเงิน พบ โอดิลโชห์ คาลิมอฟ จากอุซเบกิสถาน คู่นี้ทั้ง 3 ยก เป็น เกียรติศักดิ์ ที่ยืนปักหลักแลกหมัดกับคู่ชกสนุก และเป็นฝ่ายที่ออกเข้าเป้าชัดเจนกว่า เอาชนะคะแนนไป 5 -0 เสียง เข้ารอบรองชนะเลิศ การันตรีมีเหรียญทองแดงติดมือเรียบร้อยแล้ว โดยในรอบรองชนะเลิศ พบกับ จูวอน ชอย (เกาหลีใต้) วันที่ 8 สิงหาคม
ขณะที่รุ่น 55 กิโลกรัม ชาย กรังปรี โบขุนทด นักชกสายเลือดใหม่ของทีมกำปั้นไทย มุมน้ำเงิน ชาวจันทบุรี วัย 18 ปี พบ อามันตูร์ จูมาเอฟ จากคีร์กีซสถาน ยกแรก กรังปรี ที่ตัวเล็กกว่า เน้นต่อยล่างสลับบน แต่ก็มีพลาดโดนต่อยหน้าหลายหมัด จบยกนี้ ชนะ 3-2 เสียง อีก 2 ยก กรังปรี ใช้จังหวะฝีมือ ดีงต่อยได้สวยๆ แม้พลาดโดนนับในยกสุดท้าย แต่ก็เอาชนะคะแนนไปได้ 4-1 เสียง เข้ารอบรองชนะเลิศ การันตรีเหรียญทองแดง โดยจะพบ มาร์ เดอ โวลต้า (อินโดนีเซีย)
อีกคู่รุ่น 60 กิโลกรัม ชาย อภิชิต แจ่มดี จากวังทอง พิษณุโลก พบ จอห์น สตีเวน เดไมซิฟ ฟิลิปปินส์ คู่นี้ 2 ยกแรก ชิงจังหวะต่อยกันสูสี คะแนนเบียดกัน ต้องมาวัดกันในยกสุดท้าย ซึ่งเกมการชกก็ผลัดกันต่อยเข้าเป้าตลอด ครบยกต้องมาเดาใจกรรมการ และเป็น อภิชิต แจ่มดี ที่ได้รับการชูมือ ชนะไป 4 -1 เสียง เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบ อลี เชเรกานี่ (อิหร่าน )
พ.ต.ท.วิจารณ์ พลฤทธิ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน เปิดเผยว่า จากชัยชนะของทั้ง 3 คนนั้น ต้องบอกว่ารอบก่อนรองชนะเลิศ หนักกว่ารอบรองชนะเลิศ ผ่านรอบนี้ได้เชื่อว่าถึงชิงเหรียญทองแน่นอน พร้อมกับจะปั้นทั้ง 3 คนขึ้นมาทดแทนนักมวยรุ่นพี่ เตรียมทีมไว้สำหรับโอลิมปิกเกมส์ และเอเชี่ยนเกมส์ต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2568 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และ 22 ปี (Asian BoxingU19&U22 Championships Bangkok 2025) ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก เปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดได้ที่ยูทูป Asian Boxing ไลฟ์สด (Streaming) ตั้งแต่เวลา 11.00 น.ทุกวัน