ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำ! ฮิโรกิ นัดบู๊สนั่น เว่ย รุย ภาค 2 ศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น
ONE เดินหน้าแจกความมันต่อเนื่อง ล่าสุดได้อัrเดตคู่ต่อสู้สุดเดือดเพิ่มเติมในศึก ONE 173 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ที่สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยประกบให้ “ฮิโรกิ
อากิโมโตะ” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต (135-145 ป.) และเป็นผู้ท้าชิงเบอร์ 4 ของรุ่นนี้ในปัจจุบัน วัย 32 ปี จากญี่ปุ่น มารีแมตช์เดือดกับ “เว่ย รุย” นักสู้ฝีมือดี วัย 34 ปี จากจีน ที่รั้งอันดับ 1 ของแรงกิง โดยจะฟาดหมัดกันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตั้มเวต
ทั้งคู่เจอกันภาคแรกในศึก ONE Fight Night 22 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 โดยเกมการชกในวันนั้นต่างฝ่ายต่างออกอาวุธแลกกันอย่างดุเดือด ก่อนครบ 3 ยก เป็นฝ่าย “เว่ย รุย” ที่เข้าทำชัดเจนกว่า เอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ เปิดตัวครั้งแรกใน ONE ได้อย่างสวยงาม ซึ่งต้องรอลุ้นกันว่าครั้งนี้ “ฮิโรกิ” ที่จะได้ขึ้นชกต่อหน้ากองเชียร์ในบ้านเกิด จะถอนแค้นคู่ปรับเก่าจากแดนมังกรได้หรือไม่?
หลังจากพลาดท่าแพ้ให้กับ “เว่ย รุย” แบบน่าเจ็บใจ ไฟต์ต่อมา “ฮิโรกิ” ยังเร่งฟอร์มเก่งไม่ขึ้น เมื่อตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนเอกฉันท์ให้กับ “อิเลียส เอ็นนาฮาชิ” คู่ชกจากเนเธอร์แลนด์-โมร็อกโก แต่ล่าสุด “ฮิโรกิ” เรียกความมั่นใจคืนมาได้สำเร็จ ด้วยการเดินหน้าบู๊สนุกเอาชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ “จอห์น ลินีเคอร์” จากบราซิล ในศึก ONE 172 เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ยุติผลงานแพ้ 3 ไฟต์ติด ทำให้ตอนนี้ “ฮิโรกิ” กลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง พร้อมจัดหนักเอาคืน “เว่ย รุย” ให้สาแก่ใจต่อหน้าแฟนกีฬาชาวอาทิตย์อุทัย โดยหมายตาไต่แรงกิงเพื่อลุ้นโอกาสชิงเข็มขัดที่เคยครองกลับมา
ด้าน “เว่ย รุย” หลังจากต้องผิดหวัง ชิงบัลลังก์จาก “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวตไม่สำเร็จ ในศึก ONE 171 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ก็พร้อมกลับมากู้ฟอร์มอีกครั้ง โดยตั้งใจตอกย้ำความปราชัยให้ “ฮิโรกิ” เป็นคำรบสอง สยบเสียงเชียร์ของกองทัพเจ้าบ้านให้เงียบสงัด เพื่อเปิดโอกาสได้ขึ้นท้าชิงบัลลังก์อีกครั้ง แม้ว่าถึงตอนนั้นใครจะนั่งครองอยู่ก็ตาม
ทั้ง “ฮิโรกิ” และ “เว่ย รุย” ต่างมีความมุ่งมั่นเต็มร้อยเพื่อชิงแต้มชัยสุดสำคัญนี้มาไว้ในกำมือให้ได้ ต้องรอดูกันว่าการปะทะกันในภาค 2 นี้ กลยุทธ์และอาวุธของใครจะทำงานได้ดีกว่ากัน วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายนนี้ ห้ามพลาดชมเด็ดขาด