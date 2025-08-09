แจ็กกี vs สเตลลา ชิงบัลลังก์มวยไทย! ชาโด้ ควงแรมโบ้เล็ก ล่าชัยศึก ONE Fight Night 35
เผยโปรแกรมเต็มในศึก ONE Fight Night 35 ที่อัดแน่นคู่มวยเดือดทั้งหมด 8 คู่ นำขบวนความมันด้วยคู่เอกที่จะเป็นการเปิดศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) ที่ว่างอยู่ ร่วมด้วยการออกล่าชัยของ 2 กำปั้นไทยขวัญใจมหาชน “ชาโด้ สิงห์มาวิน” และ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ”
คู่เอก “แจ็กกี บุนตัน” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต จากสหรัฐอเมริกา จะดวลฝีมือกับ “สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์” ตำรวจสาวชาวออสเตรีย เจ้าของสัญญา ONE ฉบับที่ 27 จากศึก ONE ลุมพินี ที่จะมาเปิดตัวบนเวทีระดับโลกเป็นครั้งแรก เพื่อแย่งชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต ที่ว่างอยู่ มาครอบครอง
คู่รอง “บัมปารา คูยาเต” นักชกก้านยาวตัวแทนฝรั่งเศส-มาลี เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จะขึ้นสังเวียนป้องกันตำแหน่งจากผู้ท้าชิงอันดับ 3 “ชาโด้ สิงห์มาวิน” จอมบู๊ยอดกตัญญูจากเมืองตาก ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต
ด้าน “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” นักสู้อาวุธหนักจากชัยภูมิ เจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จะเปิดศึกป้องกันแรงกิ้งจาก “ดีมิทรี คอฟตุน” มวยหมัดจากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต
นอกจากนี้ ยังมีเหล่าซูเปอร์สตาร์ ONE จากทั่วโลกร่วมชิงชัยมากมาย อาทิ “อาเดรียน ลี” , “โจฮัน กาซาลี” และ “ทาเกียร์ คาลิลอฟ”
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.
โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 35
คู่เอก แจ็กกี บุนตัน vs สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์ (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
คู่รอง บัมปารา คูยาเต vs ชาโด้ สิงห์มาวิน (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
อักบาร์ อับดุลลาเอฟ vs อิบรากิม ดาอูเอฟ (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ vs ดีมิทรี คอฟตุน (มวยไทย รุ่นแบนตั้มเวต 135-145 ป.)
อาเดรียน ลี vs ไท รูโทโล (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
โจฮัน กาซาลี vs ซากาเรีย เอล จามารี (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
มาคาเรนา อารากอน vs นาตาลี ซาลเซโด (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ทาเกียร์ คาลิลอฟ vs ฮิว (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)