น้องสาววุฒิชัย ทะลุชิงทองครั้งแรก ศึกมวยสากลยู 19 และยู 22 ชิงแชมป์เอเชีย
“นัน” จีรนันท์ ดาบพลหาร นักชกสาวจากบุรีรัมย์ น้องสาวแท้ๆ ของ “เอ็ม” วุฒิชัย มาสุข เฉือนชนะ โมโมโกะ ฮาเซเบะ นักชกจากญี่ปุ่น 3-2 คะแนน รุ่น 48 กก.หญิง ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ พบ นักชกอุซเบกิสถาน ศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2568 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และ 22 ปี (Asian Boxing U19 & U22 Championships Bangkok 2025) ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม ที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก
การแข่งขันเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ในรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอบรองชนะเลิศ มีนักชกไทยขึ้นแข่งขันเพียงคู่เดียว ไฮไลต์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กก.หญิง ระหว่าง “นัน” จีรนันท์ ดาบพลหาร นักชกสาวจากบุรีรัมย์ น้องสาวแท้ๆ ของ “เอ็ม” วุฒิชัย มาสุข อดีตนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย พบ โมโมโกะ ฮาเซเบะ นักชกจากญี่ปุ่น
เปิดฉากมายกแรก ทั้งสองคนเปิดเกมแลกหมัดกันทันที แต่เป็น จีรนันท์ ที่ต่อยได้เข้าเป้ามากกว่า เข้าสู่ยกที่สอง นักชกไทยยังคงเดินหน้ากดดันต่อเนื่อง แต่เป็นฝ่ายนักชกญี่ปุ่นที่เปลี่ยนมาเน้นตั้งรับ และหาจังหวะสวนกลับได้อย่างแม่นยำ ยกสุดท้าย ทั้งคู่กลับมาเดินหน้าแลกหมัดกันอย่างสุดมัน แต่สุดท้ายเป็นนักชกไทยที่คุมเกมเหนือกว่า ครบสามยก “นัน” จีรนันท์ ดาบพลหาร เอาชนะคะแนนไปฉิวเฉียด 3-2คะแนน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพบกับ มัฟตูนา มูซูร์โมโนวา จากอุซเบกิสถาน ในวันที่ 10 สิงหาคม
“นัน” จีรนันท์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากๆ ที่ผ่านเข้าชิงได้สำเร็จ เพราะเป็นครั้งแรกในนามทีมชาติไทย จากแข่งขันมา 4 รายการ ส่วนนัดชิงชนะเลิศ ที่จะเจอกับนักชกอุซเบกิสถาน เราเคยแพ้เขามาแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ก็หวังว่าจะล้างตา และเอาเหรียญทองมาครองให้ได้
ทั้งนี้ ศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี2568 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี และ 22 ปี (Asian Boxing U19&U22 Championships Bangkok 2025) ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม ที่อินดอร์ สเตเดียมหัวหมาก เปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และถ่ายทอดสดได้ที่ยูทูป Asian Boxing ไลฟ์สด ตั้งแต่เวลา 11.00 น.ทุกวัน