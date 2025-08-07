กุลณัฐ ปะทะ ฟินแลนด์ – แก้วฤดี ดวลเอสโตเนีย มวยเวิลด์เกมส์
ประกบคู่ออกมาแล้วสำหรับศึกมวยไทยเวิลด์เกมส์ 2025 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดย กุลณัฐ อ่อนอก หรือ น้องนุ๊ก มกช.ชัยภูมิ เจอกับนักชกจากฟินแลนด์ ขณะที่ แก้วฤดี คำถากระปุ่ม เจอกับสาวเอสโตเนีย โดยทาง น.อ.บุญส่ง นวลย่อง ผจก.ทีมมั่นใจด่านแรกไม่น่ามีปัญหา เพราะฝีมือนักชกไทยเหนือกว่าแต่ไม่ประมาท
การแข่งขันมวยไทยในศึกเวิลด์เกม 2025 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน ซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่ 8-10 สิงหาคมนี้ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมาเจ้าภาพได้มีการจับสลากแบ่งสายแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รุ่น 48 กก. กุลณัฐ อ่อนอก หรือ น้องนุ๊ก มกช.ชัยภูมิ ตัวเต็งในรุ่นนี้พบกับโจเวนา มาเรีย พีนอล จากฟินแลนด์ เริ่มคู่แรกเวลา 13.00น.(เวลาท้องถิ่น)
รุ่น 60 กก. แก้วฤดี คำถากระปุ่ม หรือจอมยุทธเหยิน จ่าแบงค์ดอนเมือง พบกับ ดิสทริค โจฮันนา แกรนท์ จากเอสโตเนีย เริ่มเวลา 19.00น. (เวลาท้องถิ่น)
น.อ.บุญส่ง นวลย่อง ผจก.ทีม ได้เผยว่าด่านแรกของทั้งคู่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นปัญหาเราน่าจะผ่านได้ โดยเฉพาะน้องนุ๊กเคยเอาชนะมาแล้ว ส่วนแก้วฤดี เจอกับคู่ต่อสู้ที่ตัวใหญ่กว่าโดยมี แสนเก่ง ต.ศิลาชัย เป็นโค้ชคุมทีมเอสโตเนียมาด้วย น่าจะสู้กันสนุกแต่ยังเชื่อฝีมือการผ่านมวยของแก้วฤดีน่าจะผ่านไปได้ ซึ่งตนได้กำชับทั้งคู่ห้ามประมาทเป็นอันขาด