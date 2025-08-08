กุลณัฐ ทุบสาวฟินแลนด์ลิ่วตัดเชือกมวยหญิงเวิลด์เกมส์
กุลณัฐ อ่อนอก หรือ น้องนุ๊ก มกช.ชัยภูมิ ประเดิมด่านแรกหืดจับกว่าจะเอาชนะ โจเวนา เพนอล จากฟินแลนด์ 29-28 ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับนักชกโมร็อคโค ในศึกมวยไทยเวิลด์เกมส์ 2025 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
การแข่งขันมวยไทยในศึกเวิลด์เกมส์ 2025 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน ที่ยิมเนเซียมเสฉวน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมเป็นวันแรกของการแข่งขัน มีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันในรอบบ่าย 1 คนคือ รุ่น48กก.หญิง กุลณัฐอ่อนอก หรือ น้องนุ๊ก มกช.ชัยภูมิ พบกับ โจเวนา เพนอล จากฟินแลนด์
โดยเกมคู่นี้ โจเวน่าบุกทันที ฟัดในปล้ำตีไม่ให้กุลณัฐได้ตั้งตัว แต่พอ กุลณัฐ ตั้งหลักได้ตอบโต้ด้วยการออกแข้งสลับแทงเข่าแลกกันอย่างสนุก หมดยกแรก กรรมการให้โจเวน่า ชนะ 10-9
ยก2 กุลณัฐรู้ตัวว่าเป็นรอง ยกนี้ออกมาเดินบุกมากขึ้นสาดแข้งแทงเข่าได้เน้นๆ เล่นงานสาวจากฟินแลนด์จนออกอาการยุบให้เห็น หมดยก กุลณัฐ กลับมาชนะ 10-9
ยกสุดท้าย ชิงดำ เกมยังสนุก โจเวน่า เดินเข้าหาแลกอาวุธกับกุลณัฐอย่างสนุก จังหวะของกุลณัฐทำได้ดีเตะตัดล่างจน โจเวน่าล้มลงไป พอขึ้นมาโดนหมัดหน้าหงายไปอีก กุลณัฐคุมเกมทันทีก่อนเอาชนะไป 29-28 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ไปเจอกับ เบลโลรัต อูไมม่า จากโมร็อคโกในวันรุ่งขึ้น
หลังเกม กุลณัฐ เผยว่า ไฟท์นี้ตนยอมรับว่ายังอ่อนล้า และ ดูอืดไปหน่อย เนื่องจากไม่ได้ชกนานร่วม 6-7 เดือนยังดีที่กลับมาได้ ช่วงแรกเขาเปิดเกมบุกมาก็ตกใจเหมือนกัน โค้ชต้องบอกให้คุมสติแล้วออกเน้นๆจึงสามารถกลับมาได้ ส่วนคู่ชกจากโมร็อคโกรายนี้ยังไม่เคยเจอต้องไปแก้เกมหน้างานกัน
ทางด้านน.อ.บุญส่ง นวลย่อง ผจก.ทีม เผยว่าไฟท์นี้นักมวยฟินแลนด์แม้ว่าจะเปิดเกมบุกเข้ามาแต่เขาก็โดนอาวุธเราเยอะ ซึ่งกุลณัฐทำได้ชัดเจนกว่า ไฟท์นี้ตนมองว่าของเรายังอืดไปเนื่องจากหยุดไปนาน ถือว่ามีผลพอสมควรไฟท์ต่อไปน่าจะดีกว่านี้
ส่วน จ่าแบงค์ ดอนเมือง โค้ชทีมมวยไทยได้เผยว่า กุลณัฐห่างจากเวทีไปนานไม่ได้เคาะสนิมเลยมา ขึ้นชกไฟต์แรกทำให้การออกอาวุธยังไม่เนียนตายังดูอืดไปหน่อย แต่พอได้เริ่มขยับก็เชื่อว่ารอบต่อไปน่าจะทำได้ดีขึ้นกว่าเดิม