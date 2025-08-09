มวย

เพชรทองหล่อคินสังเวียน ได้ลองของชิมอน ศึก ONE ลุมพินี 121

เพชรทองหล่อ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน มวยซ้ายเตะหนัก วัย 24 ปี จากบุรีรัมย์ หวนคืนสังเวียน ONE ลุมพินี อีกครั้ง โดยจะได้ขึ้นพิสูจน์ฝีมือกับ ชิมอน คู่ชกดาวรุ่งจากญี่ปุ่น วัย 20 ปี ดีกรีแชมป์ประเทศไทย รุ่น 135 ปอนด์ ซึ่งทั้งคู่จะสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 121 วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคมนี้

เพชรทองหล่อ ห่างหายจากสังเวียนแห่งนี้ไปนานเกือบ 2 ปี ครั้งนี้เจ้าตัวตั้งเป้าอย่างแน่วแน่ที่จะกู้ฟอร์มเก่งกลับคืนมา ทว่าภารกิจนี้ไม่ง่าย เมื่อต้องเจอกับชิมอน ที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มสด ปราบ 2 นักชกไทยจอมเก๋าในรายการนี้มาแล้ว และพร้อมเต็มที่สำหรับการล่าแต้มชัยที่ 3

4 ไฟต์แรกของ เพชรทองหล่อ บนเวที ONE ลุมพินี ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ เก็บชัยชนะได้ 3 จาก 4 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเขาพลาดท่าพ่ายคะแนนเอกฉันท์ให้กับ “นักรบ แฟร์เท็กซ์” ในศึก ONE ลุมพินี 49 เมื่อเดือนมกราคม ปีที่แล้ว ก่อนจะสลับไปแข่งขันในรายการมวยไทย 5 ยก ครั้งนี้ เขาได้โอกาสกลับมาเยือน ONE ลุมพินี โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งด้วยชัยชนะ

ด้านชิมอน ประเดิมเวที ONE ได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าชัย 2 ไฟต์รวด เริ่มจากการเอาชนะทีเคโอ ฤทธิเดช ส.สมหมาย ในศึก ONE ลุมพินี 92 เมื่อปลายปีที่แล้ว ก่อนจะต่อยอดผลงานสุดเฉียบ ด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ ในศึก ONE 172 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา การกลับมาครั้งนี้ เจ้าตัวตั้งใจจะสานต่อฟอร์มร้อนแรง ล่าชัยชนะครั้งที่ 3 เพื่อย้ำชัดว่าเขาคืออีกหนึ่งนักชกที่น่าจับตามองใน ONE

ต่างฝ่ายต่างต้องการชัยชนะเพื่ออนาคตสดใสที่รออยู่เบื้องหน้าบนเวทีนี้ ต้องลุ้นกันว่าเพชรทองหล่อจะคืนฟอร์มเก่งได้ดังใจ หรือชิมอนจะเดินหน้าเพิ่มสถิติไร้พ่ายในรายการนี้ต่อไป

แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH

