เพชรทองหล่อคินสังเวียน ได้ลองของชิมอน ศึก ONE ลุมพินี 121
เพชรทองหล่อ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน มวยซ้ายเตะหนัก วัย 24 ปี จากบุรีรัมย์ หวนคืนสังเวียน ONE ลุมพินี อีกครั้ง โดยจะได้ขึ้นพิสูจน์ฝีมือกับ ชิมอน คู่ชกดาวรุ่งจากญี่ปุ่น วัย 20 ปี ดีกรีแชมป์ประเทศไทย รุ่น 135 ปอนด์ ซึ่งทั้งคู่จะสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 121 วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคมนี้
เพชรทองหล่อ ห่างหายจากสังเวียนแห่งนี้ไปนานเกือบ 2 ปี ครั้งนี้เจ้าตัวตั้งเป้าอย่างแน่วแน่ที่จะกู้ฟอร์มเก่งกลับคืนมา ทว่าภารกิจนี้ไม่ง่าย เมื่อต้องเจอกับชิมอน ที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มสด ปราบ 2 นักชกไทยจอมเก๋าในรายการนี้มาแล้ว และพร้อมเต็มที่สำหรับการล่าแต้มชัยที่ 3
4 ไฟต์แรกของ เพชรทองหล่อ บนเวที ONE ลุมพินี ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ เก็บชัยชนะได้ 3 จาก 4 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเขาพลาดท่าพ่ายคะแนนเอกฉันท์ให้กับ “นักรบ แฟร์เท็กซ์” ในศึก ONE ลุมพินี 49 เมื่อเดือนมกราคม ปีที่แล้ว ก่อนจะสลับไปแข่งขันในรายการมวยไทย 5 ยก ครั้งนี้ เขาได้โอกาสกลับมาเยือน ONE ลุมพินี โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งด้วยชัยชนะ
ด้านชิมอน ประเดิมเวที ONE ได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าชัย 2 ไฟต์รวด เริ่มจากการเอาชนะทีเคโอ ฤทธิเดช ส.สมหมาย ในศึก ONE ลุมพินี 92 เมื่อปลายปีที่แล้ว ก่อนจะต่อยอดผลงานสุดเฉียบ ด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ ในศึก ONE 172 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา การกลับมาครั้งนี้ เจ้าตัวตั้งใจจะสานต่อฟอร์มร้อนแรง ล่าชัยชนะครั้งที่ 3 เพื่อย้ำชัดว่าเขาคืออีกหนึ่งนักชกที่น่าจับตามองใน ONE
ต่างฝ่ายต่างต้องการชัยชนะเพื่ออนาคตสดใสที่รออยู่เบื้องหน้าบนเวทีนี้ ต้องลุ้นกันว่าเพชรทองหล่อจะคืนฟอร์มเก่งได้ดังใจ หรือชิมอนจะเดินหน้าเพิ่มสถิติไร้พ่ายในรายการนี้ต่อไป
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH