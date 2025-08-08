แก้วฤดี สาดขวายาวปราบสาวเอสโตเนียฉลุยตัดเชือกมวยเวิลด์เกมส์
การแข่งขันมวยไทย ในศึกเวิล์ดเกมส์ 2025 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีนช่วงค่ำวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา มีนักชกไทยลงทำการแข่งขันอีก 1 รุ่นคือรุ่น 60 กก.หญิง แก้วฤดี คำถากระปุ่ม หรือ จอมยุทธเหยิน จ่าแบงค์ดอนเมือง พบกับ แอสทริค เกรนท์ส จากเอสโตเนีย
เกมการชกของคู่นี้ เกรนท์ส เป็นฝ่ายเดินเข้าหาแต่ แก้วฤดี อาศัยจังหวะฝีมือดักเตะขวาได้รุนแรงและแม่นยำกว่าสกัดการบุกของนักชกเอสโตเนีย โดยสาวไทยทำได้แม่นยำกว่าคอยคุมเกมไม่บุ่มบ่ามก่อนเอาชนะไปได้แบบขาดท่อน 30-27 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับ คูบรา โคคาคัส จากตุรกีในวันรุ่งขึ้นต่อไป
หลังเกมการชก แก้วฤดี หรือ น้องฝ้าย เปิดเผยว่า วันนี้ถือว่าชกตามเกมที่วางเอาไว้ไม่เน้นปะทะมากนักเนื่องจากตนเป็นหวัดหายใจลำบาก ซึ่งก็ทำได้ดีไปต่อไปเจอนักชกตุรกี ซึ่งหนูเคยแพ้มาก่อน ก็คงจะวางแผนแก้เกมเพื่อเอาคืนให้ได้ในครั้งนี้
ทางด้าน น.อ.บุญส่ง นวลย่อง ผจก.ทีมมวยไทย เปิดเผยว่า ฝ้าย (แก้วฤดี คำถากระปุ่ม ) ชกได้ดีมากถือว่าเป็นเกมของเราชกทรงนี้เน้นออกแข้งขวาขู่คู่ชกไว้ก่อน แต่ของเราก็มีจุดที่ต้องแก้ไขในการป้องกันตัว รอบต่อไปเจอตุรกีต้องเน้นให้มากกว่านี้