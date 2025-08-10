‘บัวขาว’ ตะบัน ‘แสนชัย’ – ‘กัปปิตัน’ น็อก ‘ชูเจริญ’ คู่เอกมหกรรมของดีอีสาน – กกท. เดินหน้าซอฟต์พาวเวอร์มวยไทย
การแข่งขันกีฬามวยไทยในงานมหกรรมของดีอีสาน “Esan Fest” นุ่งผ้าซิ่น กินข้าวปุ้น บุญผะเหวด ที่อาคารพลศึกษา (ม.ใหม่) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน
ได้รับเกียรติจาก ดร.สุทิน คลังแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานมูลนิธิพลังอีสานเพื่อการพัฒนา เป็นประธาน โดยมี นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายรัฐ คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม, นางฉวีวรรณ คลังแสง อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา, ร.ต.อ.นิรันดร์ ยศพล หัวหน้าค่ายมวยดาบรันสารคาม ประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานฯ เข้าร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก บริเวณรอบงานยังคงมีการจำหน่ายสินค้า OTOP กันอย่างต่อเนื่องและได้รับความสนใจจากประชาชนจับจ่ายใช้สอยกันจำนวนมาก
ก่อนการแข่งขันกีฬามวยไทยจะเริ่มขึ้น บัวขาว บัญชาเมฆ และแสนชัย พี.เค.แสนชัย 2 ยอดนักมวยไทยชาวอีสานเปิดกิจกรรมเทรนนิ่งมวยไทยให้กับชาวอีสานประมาณ 100 คนที่ลงทะเบียนไว้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง จากนั้นทั้ง บัวขาว บัญชาเมฆ และแสนชัย พี.เค.แสนชัย ขึ้นสังเวียนแสดงโชว์ไหว้ครูมวยไทย และต่อยโชว์ 1 ยกให้กับแฟนหมัดมวยที่เข้าร่วมงานรับชมท่ามกลางเสียงปรบมือดังสนั่นก่อนเข้าสู่การแข่งขันมวยไทย 10 คู่
ไฮไลต์อยู่ที่คู่เอก คู่เอก รุ่น 147 ปอนด์ชาย เป็นการพบกันระหว่าง “ขุนเข่าเมืองมหา” ชูเจริญ อบจ.มหาสารคาม ปะทะกับ กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี่ จอมเก๋าแห่งยุค
ผลปรากฏว่า กัปปิตัน ออกหมัดหนักหน่วงก่อนเหวี่ยงหมัดซ้ายเข้าเต็มกรามชูเจริญหลับกลางอากาศเอาชนะน็อกไปในช่วงต้นยกที่ 2
ส่วนผลคู่อื่น
รุ่น 105 ปอนด์หญิง น้องกิ๊ฟ ช.ห้าพยัคฆ์ ชนะน็อก ไข่เค็ม สิงห์เนวินกาฬสินธุ์ ยกที่ 3
รุ่น 100 ปอนด์ชาย ชาตินักรบ ว.วัฒนะ ชนะคะแนน ดังก้องฟ้า ซ้อกานต์พรทิน่า
รุ่น 140 ปอนด์ชาย แก่นเพชร สิงห์มณีชัย ชนะน็อก ก้องเมืองศรี ดาบรันสารคาม ยกที่ 3
รุ่น 128 ปอนด์ชาย โชคนิรันดร์ โรงเรียนผดุงนารี แพ้คะแนน แซมซั่น พ.เพชรโพธิ์ทอง
รุ่น 140 ปอนด์ชาย แก่นนคร ชายมีนบุรี ชนะน็อก เพชรอีสาน กรพญาไก่บิน ยกที่ 2
รุ่น 130 ปอนด์ชาย สุวัฒน์เล็ก ทีเด็ด 99 แพ้น็อก ดาบเทวดา พุ่มพันธุ์ม่วง ยกที่ 2
รุ่น 127 ปอนด์ชาย ชรัณ พยัคฆ์สามแผ่นดิน ชนะคะแนน เพชรพัทยา แฟร์เท็กซ์
รุ่น 138 ปอนด์ชาย โล่ทอง กรวยในเมืองยิม แพ้คะแนน พลอยอภิชาติ อภิชาติมวยไทย
รุ่น 130 ปอนด์ชาย เพชรนิรันดร์ ดาบรันสารคาม แพ้คะแนน ลูกนิมิต สิงห์คลอง 4
นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ เพื่อยกระดับ ความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจฐานรากให้กับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุน และผลักดันกีฬามวยไทยให้มีกระแสนิยมจากทั่วโลก สร้างการรับรู้และการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือเผยแพร่วัฒนธรรม มุ่งหวังว่ามวยไทยจะเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นที่สนใจ และได้รับความนิยมในระดับโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากระบบลงทะเบียน One Family One Soft Power (OFOS) มีชาวต่างชาติจำนวนมากที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเดินทางมาเรียนมวยไทย ชม การแข่งขันกีฬามวยไทย ส่งผลเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นจำนวนมากสามารถเพิ่มจำนวนประชากรกีฬามวยไทยไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ส่วนครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดมหาสารคาม โดย ดร.สุทิน คลังแสง ประธานมูลนิธิพลังอีสานเพื่อการพัฒนา ร่วมกับหลายภาคส่วน นำเสนอเสน่ห์อีสานผ่านกิจกรรมรูปแบบใหม่ ผสมผสานความบันเทิง ความรู้ และกีฬา ในงานมหกรรมของดีอีสาน “Esan Fest” ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่จังหวัดมหาสารคาม
นายณัฐพล อันตรเสน กล่าวต่อไปว่า กกท.เล็งเห็นความสำคัญ และโอกาสในการผลักดันกีฬามวยไทยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทย จึงได้มีแนวคิดที่จะ ใช้กีฬามวยไทยเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่วัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยในงานมหกรรมของดีอีสานเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรม ท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ มวยไทยเป็นสื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ กกท.เดินหน้าสนับสนุนกีฬามวยไทยให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน
สำหรับมหกรรมของดีอีสาน “Esan Fest” จัดขึ้นเป็นปีแรก ตามนโยบายของ ดร.สุทิน คลังแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานมูลนิธิพลังอีสานเพื่อการพัฒนา ที่ผนึกกำลังกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา (ซอฟต์พาวเวอร์) ผ่านการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของอีสานผ่านกิจกรรมรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความบันเทิง ความรู้ และกิจกรรมกีฬา แถมยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอีสาน มีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีแต่ละจังหวัดไว้ภายในงาน