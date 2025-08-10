สลด! นักมวยญี่ปุ่นเสียชีวิตหลังขึ้นชกสัปดาห์เดียว
เกิดเรื่องเศร้าในวงการกีฬาหมัดมวยอีกครั้ง เมื่อมีรายงานว่า ชิเงโตชิ โคทาริ นักชกชาวญี่ปุ่น เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม ด้วยวัยเพียง 28 ปี หลังได้รับบาดเจ็บจากการขึ้นชกกับเพื่อนร่วมชาติ ยามาโตะ ฮาตะ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
รายงานข่าวระบุว่า ทั้งคู่ชกกันเพื่อชิงเข็มขัดรุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวตของสหพันธ์มวยภาคพื้นตะวันออกและแปซิฟิค (โอพีบีเอฟ) ที่กรุงโตเกียว ซึ่งการชกลงเอยด้วยผลเสมอ ก่อนที่โคทาริถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดสมองฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง แต่หลังจากนอนโคม่าอยู่ 1 สัปดาห์ เขาก็เสียชีวิตในที่สุด
คณะกรรมาธิการมวยของญี่ปุ่นแถลงว่า นอกจากโคทาริแล้ว ในวันดังกล่าวก็มีนักชกอีกรายที่ต้องรับการผ่าตัดสมองจากเวทีเดียวกัน นั่นคือ ฮิโรมาสะ อุราคาวะ ซึ่งแพ้น็อกให้โยจิ ไซโตะ ในรุ่นเฟเธอร์เวต แต่ยังไม่มีความคืบหน้าอาการของอุราคาวะในเวลานี้
ภายหลังเรื่องเศร้าดังกล่าว คณะกรรมาธิการมวยของญี่ปุ่นได้ประกาศให้การชกของโอพีบีเอฟหลังจากนี้ ลดจำนวนยกจาก 12 เหลือ 10 ยกทั้งหมด
ด้านคนในวงการหมัดมวยต่างแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของโคทาริ โดยเมาริซิโอ สุไลมาน ประธานสภามวยโลก (ดับเบิลยูบีซี) กล่าวว่า รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียในครั้งนี้ อุบัติเหตุบนสังเวียนจะนำไปสู่การศึกษาวิจัยเพื่อหาทางทำให้กีฬามวยปลอดภัยขึ้น รวมถึงการออกมาตรการป้องกันต่างๆ
โคทารินับเป็นนักชกเวทีหลักรายที่ 2 ที่เสียชีวิตในปีนี้ ต่อจากจอห์น คูนีย์ นักชกชาวไอริชวัย 28 ปี ซึ่งเสียชีวิตหลังการชกที่เบลฟาสต์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากเกิดภาวะเลือดออกในสมองหลังการชกกับนาธาน ฮาวเวลส์ คู่ชกชาวเวลส์