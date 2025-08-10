นักชกไทยรุ่น 19 ปี พาเหรดคว้า 3 ทอง ศึกมวยสากลยู 19 และยู 22 ชิงแชมป์เอเชีย
ทีมมวยสากลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เข้าชิง 3 คน คว้าเหรียญทองได้ครบ 3 เหรียญทองในรายการชิงแชมป์เอเชีย สมาคมพร้อมผลักดันขยับขึ้นชุดใหญ่ต่อไป
ทีมกำปั้นไทยไทย ชกลุ้น 3 เหรียญทอง โดยในรุ่น 48 กิโลกรัมหญิง จีรนันท์ ดาบพลหาร มุมน้ำเงิน นักชกสาวจากบุรีรัมย์ พบ มาฟทูนา มูซูร์โมโนวา นักมวยอุซเบกิสถาน ซึ่งในสองยกแรก จีรนันท์ ออกหมัดแลกกับคู่ชก สูสี คะแนนเสมอกัน ต้องมาวัดกันในยกสุดท้าย
โดยจีรนันท์ เปลี่ยนเกมมาเดินบุกรัวหมัดที่ลำตัวและเป็นฝ่ายได้รับการชูมือ เอาชนะคะแนนไป 4-1 เสียง คว้าแชมป์มาครองรายการแรกในชีวิต ซึ่งเจ้าตัวตั้งเป้าหมายต่อไปคืออยากติดทีมชาติชุดใหญ่
ขณะที่รุ่น 50 กิโลกรัมชาย เกียรติศักดิ์ สุขวี พบ คลาร์ก วิเซร่า จากฟิลิปปินส์ โดย ยกแรก ต้นยก เกียรติศักดิ์ พลาดโดนนับ คะแนน ยกนี้แพ้ 1 ต่อ 4 เสียง ยก 2 เกียรติศักดิ์ แก้เกม มาชิงต่อยก่อน ซึ่งก็ทำได้ดี ทำคะแนนตีตื้นมาเสมอกัน ต้องตัดสินยกสุดท้าย และเป็น เกียรติศักดื์ ที่ถอยดักจิ้มหมัดหลังเล่นงานนักชกฟิลิปปินส์เดินเบียดจะออกหมัดชุด ครบ เกียรติศักดิ์ เอาชนะคะแนน 5 ต่อ 0 คว้าเหรียญทองที่ 2 ให้กับทีมไทย
ส่วนรุ่น 55 กิโลกรัมชาย กรังปรี โบขุนทด มุมแดง พบ เผิง เจียเฟิง จากไต้หวัน คู่นี้เป็น กรังปรี ที่อาศัยจัวหวะฝีมือ จิ้มหมัดใส่คู่ชกและ ได้นับในยก 2 และเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป 5 ต่อ 0 เสียง คว้าเหรียญทองที่ 3 ให้กับทีมมวยสากล อายุไม่เกิน 19 ปีไทย
สำหรับผลงานของทัพกำปั้นไทยชุดนี้ นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ค่อนข้างพอใจ และชื่นชมกับฟอร์มการชกโดยเฉพาะกรังปรี หลังจากนี้ก็จะส่งเสริมพัฒนาทั้ง 3 คนต่อไป
นอกจาก 3 เหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในวันที่ 11 สิงหาคม ทีมมวยสากลไทย ยังมีลุ้นแชมป์เอเชีย อีก 2 เหรียญทอง จาก 54 กิโลกรัมหญิง ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง และรุ่น 48 กิโลกรัมชาย ฐิติวัฒน์ โพล้งอุไร