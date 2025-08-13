สดหรือเก๋าจะเข้าวิน! เต็งหนึ่ง นัดดวล มักซิม คู่เอก ศึก ONE ลุมพินี 121
เต็งหนึ่ง แฟร์เท็กซ์ จอมเก๋าวัย 32 ปี จากนครสวรรค์ เตรียมเปิดศึกวัดความแกร่งกับ มักซิม บักห์ทิน ดาวรุ่งไร้พ่าย วัย 22 ปี จากรัสเซีย โดยทั้งคู่จะแข่งขันกันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) ในฐานะคู่เอก ศึก ONE ลุมพินี 121 วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคมนี้
“มักซิม” ดาวรุ่งไฟแรงที่ยังไม่รู้จักคำว่าแพ้ในระดับอาชีพ ครั้งนี้ต้องโคจรมาเจอกับ “เต็งหนึ่ง” ยอดนักชกไทยที่แม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่าง แต่ความเก๋าเกมและหัวใจสู้ไม่เป็นรองใคร ต้องรอลุ้นกันว่า สดจะบดเก๋า หรือเก๋าจะเอาอยู่!
นับตั้งแต่ก้าวสู่เวที ONE ลุมพินี “เต็งหนึ่ง” ลงแข่งขันมาแล้ว 2 ครั้ง โดยไฟต์ล่าสุดพลิกสถานการณ์จากโดนนับ 1 กลับมาน็อก “แชร์แมง โปโกมู” ในศึก ONE ลุมพินี 108 เมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา คว้าโบนัส 350,000 บาท เป็นครั้งแรก ไฟต์นี้เขามีเป้าหมายเดียว คือหยุดความร้อนแรงของคู่ต่อสู้ และสานต่อชัยชนะเป็นไฟต์ที่ 2 ติดต่อกัน
ด้าน “มักซิม” เป็นเจ้าของสถิติไร้พ่าย 9 ไฟต์ในระดับอาชีพ เปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 111 เมื่อมิถุนายน ที่ผ่านมา และใช้เวลาเพียง 77 วินาที ปิดเกมน็อก “ฮาเวียร์ อาปาริซิโอ” นักชกอาร์เจนตินา คว้าโบนัส 350,000 บาท แจ้งเกิดได้อย่างสวยงาม ศึกครั้งนี้นอกจากต้องการรักษาสถิติไร้พ่ายแล้ว เขายังมุ่งปราบจอมเก๋าชาวไทย เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองคือหนึ่งในตัวตึงของรุ่นนี้
ต่างฝ่ายต่างมีดีพร้อมโชว์ให้โลกได้เห็น ต้องมาลุ้นกันว่า “เต็งหนึ่ง” จะสยบความสดได้ หรือ “มักซิม” จะบดความเก๋าคว้าชัย ศุกร์ที่ 22 สิงหาคมนี้ ห้ามพลาด
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.