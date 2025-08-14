อูเบด นัดรีแมตช์ เพชรนาเคียน บู๊คู่เอกอินเตอร์ศึก ONE ลุมพินี 121
เปิดทีเด็ดความสนุกเพิ่มอีก 1 คู่ ในศึก ONE ลุมพินี 121 ที่พร้อมสร้างความบันเทิงเต็มขั้น ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคมนี้ โดยจัดให้อูเบด ฮัสเซน นักชกฟอร์มสด วัย 19 ปี ตัวแทนปากีสถาน-สหราชอาณาจักร มาดวลภาค 2 กับคู่ปรับเก่า เพชรนาเคียน ศ.นาเคียน จอมบู๊เก๋าเกม วัย 30 ปี จากนครศรีธรรมราช ในกติกามวยไทย 130 ปอนด์ ขึ้นป้ายคู่เอกฝั่งอินเตอร์ของรายการ
โดยทั้งคู่เคยปะทะฝีมือกันครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 115 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือด ก่อนจะเป็นอูเบด ที่เป็นฝ่ายชนะเพชรนาเคียน ด้วยคะแนนเอกฉันท์ และเก็บชัยเป็นไฟต์ที่ 3 ไฟต์ติดต่อกัน
การโคจรกลับมารีแมตช์เจอกันในครั้งนี้ ต้องจับตาดูให้ดีว่าอูเบดจะใช้ความสดบดเก๋าคู่ปรับเก่าได้อีกครั้งหรือไม่ หรือจะเป็นเพชรนาเคียนที่สามารถเอาคืนกู้ชื่อกลับมาได้ พร้อมกับยัดแพ้แรกให้มวยหนุ่มพลังสดในรายการนี้
อูเบด จอมบู๊หน่วยก้านดี ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติพลทิพย์ยิม สร้างชื่อในรายการ ONE ลุมพินี ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยสไตล์การชกสนุกดุดันเป็นที่ประทับใจของแฟนมวย โดยฝากผลงานชนะ 3 ไฟต์รวด พร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาท ไปครองได้แล้ว 1 ครั้ง และถือสถิติไร้พ่าย 12 ไฟต์ ตลอดอาชีพ โอกาสนี้ อูเบดเล็งย้ำชัยเพชรนาเคียนแบบเด็ดขาด เพื่อเก็บชัย 4 ไฟต์ติดบนเวทีนี้ให้ได้
ด้านเพชรนาเคียนได้ใจของแฟนมวยไปเต็มๆ ในฐานะนักมวยพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่พร้อมสู้สุดใจเพื่อลูก ซึ่งก่อนแพ้ให้กับอูเบด เขาเคยโชว์ฟอร์มแรงด้วยการเอาชนะ สิงห์อุบล อ.อู๊ดอุดร และ แม็กนั่ม ส.สมหมาย แบบไม่ครบยก และหยิบโบนัส 350,000 บาท เข้ากระเป๋าได้ทั้งสองไฟต์มาแล้ว ครั้งนี้เพชรนาเคียน ได้โอกาสทองที่จะเอาคืนอูเบด เพื่อหวนสู่เส้นทางชัยชนะอีกครั้ง
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัพเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH