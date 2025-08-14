พระจันทร์ฉาย รีแมตช์เดือด ดิ เบลลา รวบเข็มขัดคิกบ็อกซิ่ง คู่เอกศึก ONE Fight Night 36
เผยโฉมคู่เอกของศึก ONE Fight Night 36 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม โดยจะเป็นการเปิดศึกรีแมตช์เพื่อหาเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) เพียงหนึ่งเดียว ระหว่างพระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย แชมป์โลก ONE มวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต พบกับโจนาธาน ดิ เบลลา แชมป์โลกเฉพาะกาล ตัวแทนอิตาลี-แคนาดา
หลังจากที่เคยแลกฝีมือกันอย่างดุเดือดมาแล้วในการพบกันภาคแรก ซึ่งพระจันทร์ฉายเอาชนะคะแนนและคว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ที่ว่างอยู่ มาครองได้แบบสุดมัน ทำให้น่าสนใจมากว่าในการรีแมตช์ครั้งนี้ ใครจะเป็นฝ่ายวางแผนแก้ทางมาได้ดีกว่ากัน สุดท้ายพระจันทร์ฉาย จะสามารถย้ำแค้นดิ เบลลา เพื่อรักษาเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ให้อยูบนผืนแผ่นดินไทยต่อไปได้หรือไม่ แฟนมวยทั่วประเทศต้องร่วมส่งแรงใจเชียร์ไปพร้อมกัน!
ภาคแรกระหว่างพระจันทร์ฉาย และ ดิ เบลลา เกิดขึ้นในศึก ONE ลุมพินี 68 เมื่อเดือนมิถุนายน ปีทีแล้ว ซึ่งเกมการชกในวันนั้นดำเนินไปอย่างสนุกตลอดทั้ง 5 ยก ก่อนสุดท้าย พระจันทร์ฉายที่ขึ้นชกกติกาคิกบ็อกซิ่ง ครั้งที่ 2 ในชีวิตจะเป็นฝ่ายหยุดสถิติไร้พ่ายตลอดอาชีพของดิ เบลลา ได้สำเร็จด้วยชัยชนะคะแนนเอกฉันท์ คว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ที่ว่างอยู่ มาพาดบ่าเป็นเส้นที่ 2 ได้อย่างยิ่งใหญ่
หลังจากขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลก ONE 2 กติกา พระจันทร์ฉายกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งในศึก ONE Fight Night 28 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และสามารถป้องกันเข็มขัดมวยไทยเอาไว้ได้เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยการสับศอกชนะทีเคโอ เอลลิส บาร์โบซา ผู้ท้าชิงจากสหราชอาณาจักร ในยกที่ 4 และตอนนี้พระจันทร์ฉายที่ไม่แพ้ใครในทั้ง 2 กติกามานานกว่า 2 ปี พร้อมสานต่อฟอร์มฮอตขอย้ำแค้น ดิ เบลลา เพื่อรักษาเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งไว้บนบ่าต่อไป
ขณะที่ดิ เบลลา หลังจากแพ้พระจันทร์ฉาย ก็สามารถคืนฟอร์มเก่งได้ทันควัน เริ่มจากการเอาชนะคะแนน รุย โบเทลโฮ จากโปรตุเกส และไฟต์ล่าสุดในศึก ONE 172 เมื่อเดือนมีนาคม ระเบิดฟอร์มเอาชนะนักชกระดับตำนานอย่างสามเอ ไก่ย่างห้าดาว คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล มาครองได้สำเร็จ พร้อมรับสิทธิ์เปิดศึกรีแมตช์รวบบัลลังก์กับพระจันทร์ฉายในครั้งนี้
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH