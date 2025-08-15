อินฟลูเอนเซอร์ระดับโลก ผนึกกำลังเผยแพร่มวยไทยสู่เวทีนานาชาติ
มวยไทยได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวทีโลก โดยมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังระดับโลกหลายรายร่วมส่งเสริมและเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมไทยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้กีฬามวยไทยเข้าถึงผู้ชมต่างชาติหลายล้านคนทั่วโลก
หนึ่งในผู้มีบทบาทสำคัญคือ Logan Paul ยูทูบเบอร์และนักชกชื่อดังชาวอเมริกัน ซึ่งได้โพสต์วิดีโอฝึกซ้อมมวยไทยกับครูมวยชาวไทยบน Instagram และ TikTok มียอดเข้าชมรวมกว่า 80 ล้านครั้ง พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า “มวยไทยเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งและท้าทาย ผมอยากเรียนรู้จากต้นตำรับที่แท้จริงในประเทศไทย”
รถถัง จิตรเมืองนนท์ นักมวยไทยขวัญใจแฟนต่างชาติและแชมป์จาก ONE Championship ยังได้ร่วมโปรโมตมวยไทยผ่านคลิปวิดีโอฝึกซ้อมกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายฟิตเนสอย่าง Jeff Seid และ Bradley Martyn ที่ต่างก็เผยแพร่มวยไทยผ่านช่อง ยูทูป และ IG ของตน
ด้านอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังอย่าง Chloe Ting เจ้าของชาเลนจ์ออกกำลังกายระดับโลก ก็ได้เดินทางมาไทยเพื่อฝึกมวยไทยในแคมเปญ “Train Like a Fighter” ซึ่งร่วมกับค่ายมวยในกรุงเทพฯ และเผยแพร่วิดีโอการฝึกซ้อมในยูทูปที่มีผู้ติดตามกว่า 24 ล้านคน
นอกจากนี้ TikTokers อย่าง Hasbulla Magomedov และนักกีฬา MMA ชื่อดังอย่าง Sean O’Malley ยังได้แสดงความสนใจในศิลปะมวยไทย โดยเข้าฝึกกับครูมวยชาวไทยและแชร์ประสบการณ์บนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง
การมีส่วนร่วมของอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกเหล่านี้ไม่เพียงช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมวยไทย แต่ยังสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นให้เยาวชนทั่วโลกรู้จักคุณค่าของศิลปะการต่อสู้จากประเทศไทยอย่างแท้จริง