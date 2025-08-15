ช่อง 8 ชวนดูมวยสด กลางเดือนสิงหาคม ใครชอบความเร้าใจต้องดู
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป พร้อมส่ง 3 รายการมวยไทยสุดสัปดาห์ให้แฟนมวยเพลิดเพลินไปกับความมันส์เดือด ร้อนแรงกลางเดือนสิงหาคม โดยเริ่มกันตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม กับรายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) เวลา 17.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม กับรายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. และรายการ THAI FIGHT LEAGUE เวลา 18.00 น. ใครชอบความเร้าใจห้ามพลาด ซึ่งแฟนๆสามารถติดตามความสนุกดังนี้
เริ่มต้น รายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) ถ่ายทอดสดจากลุมพินี มวยไทย อารีน่า (LUMPINEE MUAYTHAI ARENA) ถนนรามอินทรา สัปดาห์ลุ้นระทึกกับรอบชิงชนะเลิศของ “ศึกมวยรอบเงินไชโย” มวยหญิงพิกัด 119 ปอนด์ “การะเกด พ.เมืองเพชร” ราชินีแข้งทอง พบ “มาเรีย ซานตานา” ขุนเข่าอนาคอนดาจากบราซิล ส่วนคู่เอก เป็นการพบกันกำหนด 5 ยก พิกัด 152 ปอนด์ ระหว่าง “โชคนำชัย ก.อดิศร” จอมฝีมือเมืองย่าโม พบ “โมฮัมหมัด ราเมซานี” เปอร์เซียหมัดสั่งจากอิหร่าน พร้อมด้วยคู่มวยประกอบรายการสุดระทึก
“อาร์ยา อักบารี่” (อิหร่าน) พบ “มาร์ติน ปรานย์โควิช” (เยอรมนี) พิกัด 161 ปอนด์
มวยรอบเงินไชโย ชิงอันดับ 3 “ซินดี้ ซิลเวสเตร” (ฝรั่งเศส) พบ “จูสติน เดสปอร์ต” (ฝรั่งเศส) พิกัด 119 ปอนด์
“เรดา เอล กายัต” (โมร็อกโก) พบ “อันเดรียส เชโฮฟสกี” (สาธารณรัฐเช็ก) พิกัด 160 ปอนด์
“ฟ้าพิชิต ลูกบุญมี” พบ “ฮามิด มาซูด” (อิหร่าน) พิกัด 143 ปอนด์
“ฉัตรเพชร ร.ร.กีฬาลำปาง” พบ “เอตทากี ยาห์ยา” (โมร็อกโก) พิกัด 157 ปอนด์
ต่อเนื่อง รายการ มวยดีวิถีไทย ร่วมส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ กับการแข่งขันชกมวยไทย 5 ยก พบ นักมวยระดับแชมป์เปียนจากหลากหลายเวที และดาวรุ่งทั้งภูธร นครบาล ที่ล้วนคัดสรรมาเพื่อส่งต่อความมันกันแบบไร้ขีดจำกัด ถ่ายทอดสดจาก เวทีมวยกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) สัปดาห์นี้ “เดือดชนเดือด” คู่เอกของรายการ เป็นการชกกันระหว่าง “อัญชัน เจพาวเวอร์รูฟภูเก็ต” ขุนเข่าอันดามัน พบ “เหนือเพชร พุฒิประชาชื่น” ซ้ายยมทูต ในพิกัด 117 ปอนด์
ส่วนรองคู่เอก “วันชนะ โบว์เมืองพาน” พยัคฆ์แดนล้านนา พบ “แบงค์ไทย ศิษย์สั่งปราบ” นักชกใจเกินร้อย พิกัด 140 ปอนด์
เสริมความมันส์กับมวยดาวรุ่งอีก 3 คู่ รณชัย ก.วุฒิชัย พบ เพชรศิลา ช.สามพี่น้อง พิกัด 130 ปอนด์ , ฉลามดำ ศ.ธรรมนูญ พบ ซุปเปอร์เจ๋ง โบว์เมืองพาน พิกัด 113 ปอนด์ และ สิงห์ใต้ พยัคฆ์ตาลเดี่ยว พบ โชคดี พุ่มพันธ์ม่วง พิกัด 130 ปอนด์
ปิดท้ายความสนุก รายการ THAI FIGHT LEAGUE ถ่ายทอดสดจากเวทีมวย WORLD SIAM STADIUM ตะวันนา บางกะปิ สัปดาห์นี้ พร้อมเสิร์ฟความเดือดด้วยศึก Isuzu Thailand Championship รวมถึงศึก ศึกมวยรอบ “ปุ๋ยเรือใบไข่มุก คาดเชือก” ที่แฟนมวยยอมรับว่ามันส์สุดขั้ว พร้อมมวยซูเปอร์ไฟต์สุดระทึกใจอีก 3 คู่
คู่ 1 Super Fight คาดเชือก มวยชาย 110 กก.
ปานทอง เกียรตินาวี พบ เทรนต์ ฟิตซ์เจอรัลด์ (ออสเตรเลีย)
คู่ 2 Super Fight คาดเชือก มวยชาย 68 กก.
ฉลามดำ ส.สมาคม พบ โมฮาเหม็ด เอล อิสซาอุย (โมร็อกโก)
คู่ 3 มวยรอบ “ปุ๋ยเรือใบไข่มุก คาดเชือก” 67 กก.
สิงห์ขาว ทุเรียนพรีเมียมบายกรีน พบ โมห์เซ่น ฟาร์ท๊อตฟาร์ด (อิหร่าน)
คู่ 4 Isuzu Thailand Championship 61 กก.รอบแรก
ขุนศึกเล็ก ศิษย์ผู้ใหญ่เทพ (ภาคเหนือ) พบ ชายเล็ก ว.สุขสันต์ (ภาคตะวันออก)
คู่ 5 Isuzu Thailand Championship 65 กก.รอบแรก
สายน้ำเพชร มวยไทยแอคทีฟ (ภาคอีสานใต้) พบ เก้าศาสตรา สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว (ภาคกลาง)
คู่ 6 Isuzu Thailand Championship 63 กก.รอบแรก
ธนูเงิน ภ.หลักบุญ (ภาคเหนือ) พบ จรวดศึก สจ.วิชิตเมืองแปดริ้ว (ภาคกลาง)
คู่ 7 Super Fight คาดเชือก มวยชาย 73 กก.
สุดสาคร ส.กลิ่นมี พบ แอนเดอร์สัน ซานติอาโก (บราซิล)
ดังนั้นห้ามพลาดชม 3 รายการมวยไทยสุดสัปดาห์ การันตีความมันส์ที่สุดระดับประเทศ ในรายการ LWC SUPER CHAMP (ลุมพินีเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ซุปเปอร์แชมป์) ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม เวลา 17.30 น. และ 2 รายการสุดมันส์ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม กับรายการ มวยดีวิถีไทย เวลา 12.30 น. และ รายการ THAI FIGHT LEAGUE เวลา 18.00 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 ที่มีรายการมวยไทยมากที่สุด!