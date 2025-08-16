ขอมาก็จัดให้! ก้องธรณี ล็อกคิวดวล อัสลามจอน ศึก ONE Fight Night 36
“ก้องธรณี ส.สมหมาย” ผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิ้ง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เตรียมวัดฝีมือกับ “อัสลามจอน ออร์ติคอฟ” ดาวรุ่งไร้พ่ายวัย 22 ปีจากอุซเบกิสถาน ที่จะประเดิมเวทีใหญ่ในฐานะนักกีฬา ONE เป็นครั้งแรก โดยทั้งคู่จะซัดกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต ในศึก ONE Fight Night 36 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08.00 น. ในวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568
“อัสลามจอน” เพิ่งคว้าสัญญามาหมาดๆ พร้อมประกาศอยากปะทะกับตัวท็อปเบอร์ 4 ของรุ่น หวังคว้าตั๋วด่วนแทรกตัวเข้าสู่แรงกิง ด้าน “ก้องธรณี” ที่ต้องการกลับมากู้ศรัทธาก็ตอบรับคำท้าแบบไม่ลังเล จึงทำให้ไฟต์นี้เกิดขึ้นจริงในที่สุด น่าจับตาดูว่าการเผชิญหน้ากันของสองนักชกฝีมือฉกาจจะลงเอยอย่างไร? เพราะอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในท็อปไฟว์แรงกิ้งรุ่นนี้ก็เป็นได้
สำหรับ “ก้องธรณี” ผ่านการดวลฝีมือกับคู่ต่อสู้ระดับหัวแถวมาแล้วหลายรายใน 5 ไฟต์ที่ลงแข่งขันในฐานะนักกีฬา ONE โดยเก็บชัยได้ 3 ครั้ง แต่ล่าสุดสะดุดแพ้คะแนนเอกฉันท์ให้ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” ในศึก ONE Fight Night 31 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้หล่นจากอันดับ 3 มาอยู่อันดับ 4 ของแรงกิ้ง ไฟต์นี้จึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่เขาต้องการคว้าชัยเพื่อรักษาตำแหน่งในแรงกิงและกลับมาแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลกอีกครั้ง
ด้าน “อัสลามจอน” เป็นดาวรุ่งไฟแรงเจ้าของสถิติไร้พ่าย 22 ไฟต์ ซึ่ง 8 ไฟต์เกิดขึ้นบนเวที ONE ลุมพินี และปิดเกมคู่ต่อสู้แบบไม่ครบยกได้ถึง 4 ครั้ง ผลงานล่าสุด เขาไล่น็อก “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” ในศึก ONE ลุมพินี 114 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จนคว้าสัญญา ONE มาครองสมใจ ซึ่งครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัวบนเวทีใหญ่ครั้งแรก โดยเจ้าตัวตั้งเป้าจะคว้าชัยเหนือ “ก้องธรณี” เพื่อลุ้นโอกาสทะลุแรงกิ้งให้ได้
ต้องรอลุ้นว่า “ก้องธรณี” จะรักษาเก้าอี้ของตัวเองไว้ได้ต่อไป หรือ “อัสลามจอน” จะก้าวขึ้นมาเป็นน้องใหม่ในแรงกิงรุ่นนี้ได้สำเร็จ เช้าวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคมนี้ ห้ามพลาดชม!
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.