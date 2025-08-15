เปิดฉาก มวยไทย ภูเก็ต เฟสติวัล 2025 ขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยสู่เวทีโลก
“Muay Thai Phuket Festival 2025” (มวยไทย ภูเก็ต เฟสติวัล 2025) เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2568 ที่บริเวณโรบินสัน ฉลอง (ซอยตาเอียด) จ.ภูเก็ต ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน สนับสนุนนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ใช้มวยไทยเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ตอกย้ำภาพลักษณ์ภูเก็ตในฐานะ “ฮับมวยไทยระดับโลก” พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ และยกระดับชุมชนมวยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา และคณะ ได้แก่ นายสมชาย พูลสวัสดิ์, นายไพฑูรย์ ชุติมากรกุล, พล.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี, พล.ต.ธนพล ภักดีภูมิ และนายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย
นายอดุลย์ กล่าวว่า ภูเก็ตให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยว ทั้งด้านอาหาร กีฬา และวัฒนธรรม มวยไทยเป็นสิ่งที่คนไทยภาคภูมิใจ และภูเก็ตมีค่ายมวยอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะในซอยตาเอียด งาน Muay Thai Phuket Festival 2025 จึงเป็นเวทีที่ช่วยผลักดันมวยไทยอย่างแท้จริง
ด้าน ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ กล่าวว่า มวยไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยเฉพาะภูเก็ตที่มีนักมวยต่างชาติมาฝึกซ้อมวันละกว่า 700-800 คน จ่ายค่าเรียนเฉลี่ยคนละ 700-800 บาทต่อวัน ที่พักกว่า 200-300 ห้องก็เต็ม กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น 3 วัน มีทั้งการแข่งขันมวยไทย การแสดงสินค้า เวิร์กช็อป และพิธีไหว้ครูมวยไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก แม้ฝนตกก็ไม่มีใครยอมกลับ ถือว่ากระแสตอบรับดีมาก
ผลการแข่งขันคู่เอก เป็นการชิงแชมป์กีฬามวยอาชีพภาคใต้ รุ่นน้ำหนัก 135 ปอนด์ “ยอดก้าวไกล พี.ยู.ผ้าใบ สุราษฎร์ธานี” ชนะคะแนน “สิงห์แดง ศิษย์มดแดง”
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแข่งขันมวยไทยอาชีพรวม 15 คู่ตลอด 3 วัน, เวิร์กชอปมวยไทยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยนักมวยชื่อดัง ก้องธรณี ส.สมหมาย, ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 และยอดไอคิว พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม พร้อมบูธแสดงสินค้าจากค่ายมวยและกิจกรรมอีกมากมาย
สำหรับงาน “Muay Thai Phuket Festival 2025” นับเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมผลักดันสู่การเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าและชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลก