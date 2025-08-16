มวยไทยภูเก็ตเฟสติวัล เปิดฉาก ร่วมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทย
นายอดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในงาน “มวยไทย ภูเก็ต เฟสติวัล 2025” ที่โรบินสัน ฉลอง (ซอยตาเอียด) จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม โดยมี ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา และคณะทีมงาน นายสมชาย พูลสวัสดิ์, นายไพฑูรย์ ชุติมากรกุล, พล.อ.อรชัย บุญสุขจิตเสรี, พล.ต.ธนพล ภักดีภูมิ และนายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมด้วย
นายกองเอก อดุลย์ กล่าวว่า ภูเก็ตให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยว ทั้งด้านอาหาร กีฬา และวัฒนธรรม มวยไทยเป็นสิ่งที่คนไทยภาคภูมิใจ และภูเก็ตมีค่ายมวยอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะในซอยตาเอียด งาน “มวยไทย ภูเก็ต เฟสติวัล 2025” จึงเป็นเวทีที่ช่วยผลักดันมวยไทยอย่างแท้จริง
ด้านผศ.พิมล กล่าวว่า มวยไทยนั้นมีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยเฉพาะภูเก็ตที่มีนักมวยต่างชาติมาฝึกซ้อมวันละมากกว่า 700-800 คน ซึ่งกิจกรรมนี้ตลอด 3 วัน จะมีทั้งการแข่งขันมวยไทย, การแสดงสินค้า, เวิร์กช็อป และพิธีไหว้ครูมวยไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก แม้ฝนตกก็ไม่มีใครยอมกลับ ถือว่ากระแสตอบรับดีมาก
ด้านการแข่งขันคู่เอก เป็นการชิงแชมป์กีฬามวยอาชีพภาคใต้ รุ่นน้ำหนัก 135 ปอนด์ “ยอดก้าวไกล พี.ยู.ผ้าใบ สุราษฎร์ธานี” ชนะคะแนน “สิงห์แดง ศิษย์มดแดง”
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแข่งขันมวยไทยอาชีพรวม 15 คู่ตลอด 3 วัน, เวิร์กช็อปมวยไทยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยนักมวยชื่อดัง “ก้องธรณี ส.สมหมาย”, “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” และ “ยอดไอคิว พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” พร้อมบูธแสดงสินค้าจากค่ายมวยและกิจกรรมอีกมากมาย
สำหรับงาน “มวยไทย ภูเก็ต เฟสติวัล 2025” นับเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมผลักดันสู่การเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าและชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลก